Бывший директор PERMM возглавил агентство по делам архивов

Как стало известно «Ъ–Прикамье», новым руководителем агентства по делам архивов Пермского края назначена Вера Никольская. Госпожа Никольская до конца лета возглавляла краевой музей современного искусства «РERMM», но покинула должность. Краевые власти решили, что директором музея станет арт-директор Наиля Аллахвердиева.

Отметим, что пост руководителя агентства по делам архивов Пермского края был вакантен: его глава Наталья Афанасьева, возглавлявшая ведомство с 2014 году, решила уволится. С 10 июля исполняющим обязанности руководителя ведомства была ведущий консультант агентства Светлана Козлова.