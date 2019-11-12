Финкельштейн Евгений Григорьевич

Родился 13 октября 1970 года в городе Фергана Узбекской ССР. После окончания школы уехал в Нидерланды, занимался импортом-экспортом водки, мяса и других продуктов.

В начале 1990-х годов основал в Санкт-Петербурге музыкальный клуб «Планетарий», в котором выступали Scooter, U-96, Robert Miles и другие звезды. В 1998 году создал промоутерскую компанию «Планета Плюс». Первым ее достижением стало приглашение в Петербург группы Depeche Mode в сентябре 1998 года. Затем были гастроли Garbage, Scorpions, Deep Purple, Duran Duran, Whitney Houston, Cher. В 2002 году была образована корпорация PMI («Петербургская музыкальная индустрия»), а Евгений Финкельштейн стал ее президентом. В состав корпорации PMI на данный момент входят: промоутерская компания PMI Show, билетный оператор «Кассир.ру», компания «PMI-Девелопмент», «Институт красоты на Гороховой».