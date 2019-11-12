0,5 процента составило в октябре 2019 года повышение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил вчера Банк России. Таким образом, после заметного августовского снижения (на 2,9%) и сентябрьского роста (на 1,1%) в реальном выражении в октябре курс рубля еще незначительно вырос. При этом реальный курс рубля к доллару и евро в прошедшем месяце в сравнении с сентябрем вырос одинаково — на 1%. Средний же номинальный курс рубля в октябре был равен 64,35 руб./$ и 71,06 руб./€. В среднем за десять месяцев 2019 года номинальный курс рубля составил соответственно 65 руб./$ и 72,93 руб./€.