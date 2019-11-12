Квоты просятся в госзаказ

Белый дом продолжает обсуждать возможные меры протекционизма для российских производителей — письмо в ФАС, Минфин, Минэкономики и Минпромторг с просьбой разработать меры для их поддержки разослал вице-премьер Дмитрий Козак. К письму приложены предложения о квотировании закупок российских товаров, инициированные, по данным “Ъ”, «оборонным» департаментом Белого дома (их, впрочем, сам вице-премьер не поддерживает). Вчера эти и другие возможные меры обсуждались на совещании у президента Владимира Путина. По данным “Ъ”, единого мнения у его участников не сложилось — конкретные решения по импортозамещению не приняты, далее возможные варианты будут обсуждаться на уровне Белого дома.

Вице-премьер Дмитрий Козак разослал в Минфин, Минэкономики, Минпромторг и ФАС письмо с просьбой разработать предложения об упрощении доступа российских организаций к закупкам государства и госкомпаний (документ есть у “Ъ”). Письмо разослано в ведомства 6 ноября, конкретные предложения предполагалось обсудить вчера на совещании в Белом доме. Однако в итоге тема импортозамещения обсуждалась вчера на совещании Владимира Путина с правительством. По данным “Ъ”, договориться о конкретных решениях участники не смогли — следующее обсуждение состоится на уровне премьер-министра Дмитрия Медведева. Вчера же президент попросил представить «четкие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов». Кроме того, он фактически дал прямые указания по части закупок:

«В целом, пока идет контрактная кампания, нужно принять оперативно меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объеме заказов».

Отметим, что письмо Дмитрия Козака содержит справку с описанием проблем допуска российских товаров к закупкам и возможные механизмы их решения. В качестве системной проблемы авторы указывают на отсутствие в законе обязанности заказчиков учитывать интересы российских производителей и предлагают закрепить в законе принцип «покупай российское». «Ничего страшного не будет в том, что российские заказчики будут закупать российскую продукцию чуть меньшего качества»,— говорится в письме. Одновременно предлагается установить обязательную долю российских товаров в госзакупках, используя для этого разработанный Белым домом перечень товаров. Другое предложение посвящено введению «подперечня» товаров с «абсолютным преимуществом» при закупках.

Как отмечают источники “Ъ”, сам Дмитрий Козак введение квот не поддерживает, настаивая на расширении применения ограничивающих доступ иностранцев к закупкам «ценовых преференций» и принципа «третий лишний». Содержащиеся же в письме предложения разработаны департаментом оборонной промышленности Белого дома под руководством Юрия Борисова — напомним, похожие инициативы разрабатывались для поддержки оборонных предприятий (обязательные квоты для ОПК, учет их цен в процессе ценообразования госконтрактов, подробнее см. “Ъ” от 30 августа). Отметим, что необходимость учета цен содержится и в нынешних предложениях, но она касается всей российской продукции и, по логике авторов, должна обеспечить доступ хотя бы одного местного производителя к закупке. Наиболее серьезным выглядит предложение по госзакупкам иностранной продукции у единственного поставщика: обоснование невозможности приобретения российских товаров в этом случае должно быть подтверждено решением президента.

Как Минпромторг хочет убрать иностранных конкурентов с рынка ради конверсии Читать далее

По части закупок госкомпаний в справке к совещанию предлагается, в частности, законодательно закрепить определение «правительственные закупки» как закупки госкомпаний по государственным субсидиям, на них же предлагается установить квоты закупок российских товаров. Одновременно предлагается расширить закупки в электронной форме, что, по задумке авторов, должно сократить число отказов по допуску национальных производителей. В законодательстве может появиться и определение для компаний только с российским участием (без иностранцев и лиц с двойным гражданством) — указывается, что их реестр позволит создать более эффективные меры господдержки. Для предприятий ОПК в рамках защиты от санкций предлагается установить возможность запрета на их владение иностранцами или лицами с двойным гражданством.

Директор Института повышения конкуренции Алексей Ульянов настаивает на том, что меры по поддержке российских производителей должны обсуждаться с бизнес-сообществом. «Проблема поставлена верно, но меры — административные, а должны быть рыночные»,— отметил он.

Диана Галиева