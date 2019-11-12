За билет в иноагенты

Сегодня комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрит поправки к законопроекту о СМИ—иностранных агентах. Речь в них, в частности, идет о возможности наделения статусом СМИ-иноагента физических лиц. В беседе с “Ъ” сенатор Андрей Климов подчеркнул, что законопроект коснется очень ограниченного круга лиц. Сенатор считает, что документ может быть принят до конца года.

В конце 2017 года был принят законопроект, позволяющий признать иноагентом СМИ, если оно финансируется из-за рубежа. Затем в январе 2018 года были одобрены в первом чтении поправки сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, обязывающие СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, Также поправки предполагают возможность признания физического лица СМИ-иноагентом. Такая участь грозит людям, которые сотрудничают со СМИ-иноагентами и распространяют их контент.

В первую очередь под действие законопроекта могут подпасть блогеры. Их хотят обязать зарегистрировать в России юрлицо и маркировать свои материалы, а в случае отказа им будет грозить штраф.

Отметим, законопроект появился после того, как Минюст США потребовал от RT America — американского филиала российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

В минувшую пятницу глава временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов сообщил журналистам, что поправки находятся в высокой степени готовности и могут быть приняты до конца года. Речь идет об изменениях в федеральные законы «О СМИ» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи продлил срок внесения поправок ко второму чтению до сегодняшнего дня.

«Документ стал более прикладным,— рассказал “Ъ” Андрей Климов.— Речь идет о физлицах, которые получают материальное вознаграждение от иностранного источника. Необязательно деньги. Это может быть какое-то имущество: золото, квартира, автомобиль, билеты на самолет — что угодно. Главное — от иностранного физлица или юрлица. Или от юрлица, зарегистрированного в России, но содержащегося на иностранные деньги». Сенатор подчеркнул, что законопроект не запрещает человеку продолжать заниматься тем, чем он занимается:

«Это делает его деятельность более честной. Человек информирует российские власти об источниках своего дохода. Мы, сенаторы, тоже подаем декларации».

Господин Климов подчеркнул, что решение о признании физлица СМИ-иноагентом будет принимать Минюст. По его словам, сам факт иностранного финансирования необязательно приведет к тому, что физлицо признают СМИ-иноагентом: «Если человек пишет о хоккейном матче или о ловле бабочек, никто не будет признавать его иноагентом. Число этих людей будет крайне ограниченным, никто не хочет разводить их большое количество».

«Уже были идеи пересчитать блогеров, и это оказалось бессмыслицей,— сказал “Ъ” интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.— Любому блогеру могут прислать пожертвование откуда угодно, и он окажется иностранным агентом. На самом деле люди часто не понимают разницу между блогерами и журналистами. Блогер — это человек, смотрящий на ситуацию через призму своего мировоззрения. СМИ подразумевают беспристрастность и представление всего спектра мнений».

Отметим, вчера господин Климов заявил о необходимости обсудить предложение обязать зарубежные соцсети регистрироваться в качестве юридических лиц в России. По мнению сенатора, это предложение нуждается в «серьезной юридической экспертизе», поскольку речь идет о транснациональных компаниях, которые «действительно не обязаны создавать в России юрлицо».

Ксения Веретенникова