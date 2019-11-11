Кольцово может выплатить акционерам более 500 млн рублей дивидендов по итогам девяти месяцев

Совет директоров ПАО «Аэропорт Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты регионов») рекомендовал внеочередному собранию акционеров рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2019 года в размере 1 250 рублей на одну размещенную акцию. Согласно документам ПАО, уставный капитал компании составляет 417 053 обыкновенных и привилегированных акций. Таким образом, на выплату дивидендов за девять месяцев этого года может быть направлено 521,3 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, 88,03% уставного капитала принадлежат холдингу «Аэропорты регионов» (входит в Группу компаний «Ренова» Виктора Вексельберга).

Внеочередное общее собрание акционеров Кольцово пройдет в форме заочного голосования 29 ноября 2019 года.

Согласно сообщению компании, Кольцово в январе-июне 2019 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,2 млрд руб. (на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года). Выручка за полгода выросла на 6% — до 3,1 млрд руб., себестоимость продаж составила 1,2 млрд руб, рост на 14%. За девять месяцев аэропорт не отчитывался.

Татьяна Дрогаева