В реестр просятся частями

Депутаты Саратовской областной думы считают нужным скорректировать законопроект о поддержке обманутых дольщиков, внесенный в комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики прокурором области Сергеем Филипенко. Глава надзорного ведомства региона предложил считать пострадавшими от действий строительных компаний не только тех граждан, которые полностью выполнили обязательства перед застройщиками и не получили жилье, но и тех, кто оплатил квартиры частично. Депутаты опасаются, что принятие законопроекта резко увеличит число пострадавших и необходимость компенсировать их расходы ляжет на областной бюджет.

Вчера на заседании комитета Саратовской областной думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики депутаты рассмотрели поправки в областной Закон «О защите права на жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской области», внесенные прокурором области Сергеем ­Филипенко.

Документ поступил в региональный парламент в начале ноября. Господин Филипенко предлагает расширить перечень граждан, которых можно считать пострадавшими от действий застройщиков. В частности, в действующей редакции закона «обманутыми дольщиками» могут считаться только те участники долевого строительства, которые полностью надлежащим образом исполнили обязательства по оплате по договору о приобретении жилого помещения в многоквартирном доме.

«Вместе с тем по проблемным объектам отдельными гражданами заключались и надлежащим образом исполнены договоры с застройщиками на условиях рассрочки оплаты. На совещаниях, проводимых по проблемным объектам, такие граждане заявляют о готовности оплаты оставшейся части по договору либо ходатайствуют о получении частичной компенсации убытков»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас министерство строительства и ЖКХ области не имеет полномочий включать таких граждан в реестр пострадавших, а значит, они лишаются возможности получить предусмотренную законом поддержку.

«Представленным законопроектом в целях восстановления социальной справедливости предлагается дополнить категории пострадавших участников долевого строительства гражданами, надлежащим образом исполнившими договор участия в долевом строительстве, в том числе в случае установленной им рассрочки платежа»,— указано в пояснительной записке.

Старший помощник прокурора области Иван Гусев вчера на заседании сказал, что аналогичный опыт есть уже в Самарской и других областях. Глава комитета по строительству и ЖКХ областной думы депутат Александр Санинский поинтересовался, сколько граждан смогут рассчитывать на компенсацию в случае принятия законопроекта. Представитель прокуратуры отметил, что пока точных сведений, сколько граждан могут попасть в реестр, нет, их учет не ведется.

Сейчас, по информации министерства строительства и ЖКХ Саратовской области, в реестре проблемных домов насчитывается 43 долгостроя (около 5 тыс. пострадавших семей).

Работа по решению проблем участников долевого строительства ведется в Саратовской области с 2016 года. В 2018 году, по инициативе прокурора региона Сергея Филипенко, был внесен проект закона, предусматривающий механизм предоставления дольщикам жилых помещений или денежных компенсаций инвестором, который достраивает проблемные дома. Инициатива была одобрена в июле прошлого года. В том же году были внесены поправки в областной Закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Саратовской области», предусматривающий предоставление всех видов бесплатной юридической помощи обманутым дольщикам.

По данным надзорного органа, с 2017 года по результатам проверок финансовохозяйственной деятельности прокуроры вскрыли факты хищения средств дольщиков на сумму свыше 1,8 млрд руб.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) отметил, что в предложенном прокурором законопроекте указано, что его исполнение не потребует затрат из бюджета. По его словам, поддержка дольщиков предполагает, в том числе, и меры соцподдержки, выражающиеся в денежных выплатах. Иван Гусев пояснил, что средства может выплатить инвестор, достраивающий проблемный дом и получивший за это на льготных условиях земельный участок. Размер компенсации предполагается рассчитывать пропорционально количеству оплаченных квадратных метров.

Леонид Писной отметил, что с принятием поправок дольщики «пойдут рядами». По его словам, может возникнуть ситуация, когда властям придется искать инвестпроект (достраивающийся проблемный дом) под компенсации новым дольщикам, а такого объекта не найдется. «Есть люди, которые оплатили только 10 кв. м, но с учетом инфляции сейчас мы будем должны им за 20 кв.м. Как решать вопрос с ними, непонятно»,— пояснил господин Писной. По его мнению, есть смысл скорректировать законодательную инициативу и дать право на получение компенсации только тем, кто выплатил бросившему объект застройщику более 50% стоимости квартиры.

В итоге депутаты решили продолжить работу над законопроектом в профильном комитете.

Сергей Петунин