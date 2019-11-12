Министр раздает полномочия

Министр строительства Самарской области делегировал очередные полномочия своему заместителю Анне Урусовой. Согласно распоряжению чиновника, наделение полномочиями связано с «повышением эффективности министерства». В сентябре господин Чудаев уже возложил дополнительные обязанности на первого замминистра Анатолия Баранникова, дающие ему право подписывать разрешения в отношении организаций, владельцами которых являются родственники министра. Эксперты считают, что передача полномочий связана с конфликтом интересов в ведомстве.

Заместитель министра строительства Самарской области Анна Урусова наделена дополнительными полномочиями. Соответствующее распоряжение министра строительства региона Евгения Чудаева опубликовано на сайте областного правительства. Согласно документу, наделение полномочиями связано с «повышением эффективности министерства».

В список ее обязанностей в числе прочего теперь будет входить подписание распоряжений о внеплановых проверках, разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, соглашений и договоров о предоставлении субсидий, а также принятие решений об установлении или прекращении существования охранных зон, планируемых к строительству, и утверждение соглашений с инвесторами о масштабных инвестиционных проектах.

До прихода в министерство Анна Урусова три года (2015–2018) занимала должность заместителя руководителя — начальника юридического отдела ГК «Древо». Сам господин Чудаев стал министром строительства в середине декабря 2018 года. Чиновник является сыном президента группы «Бизнес­сфера» Николая Чудаева, куда входит девелоперская компания «Древо». До своего назначения в министерстве он работал в должности генерального директора компании. До господина Чудаева пост регионального министра строительства занимал Александр Баландин, которого также считали лоббистом интересов ГК «Древо».

Ранее министр строительства региона Евгений Чудаев уже наделил некоторыми новыми полномочиями своего первого заместителя — главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова. В его обязанности стали входить подготовка документов и подписание разрешений на строительство в отношении организаций, владельцами которых являются родственники Евгения Чудаева.

В июле Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (всероссийская общественная организация, которая ставит своей целью борьбу с причинами возникновения коррупции) потребовал от губернатора Дмитрия Азарова отставки министра строительства Самарской области, чьи близкие родственники владеют группой компаний «Древо». В ходе проверки, в частности, выяснилось, что господин Чудаев несвоевременно подал уведомление о появлении личной заинтересованности, которая может привести к возникновению конфликта интересов. Надзорное ведомство внесло в адрес губернатора представление об устранении нарушений законодательства о противодействии ­коррупции.

Заместитель председателя комитета по строительству губернской думы Петр Карайман считает, что передача полномочий связана с конфликтом интересов, вызванным назначением на пост главы областного минстроя сына основного бенефициара строительной группы «Бизнессфера» Николая Чудаева. «Чтобы с этим не сталкиваться, поскольку у него отец же руководитель этой девелоперской строительной компании „Древо“, он часть полномочий передал на Баранникова и часть полномочий передал на другого своего заместителя для того, чтобы у него не возникал конфликт интересов»,— рассказал Петр Карайман.

Алена Смирнова