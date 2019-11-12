Цены обновили модельный ряд

Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях — на 10% от уровня прошлого года. Аналитики и собеседники “Ъ” на рынке объясняют это тем, что низкая загрузка производств в РФ заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса. Впрочем, купить машину даже по цене 2018 года еще можно — концерны делают спецпредложения, а некоторые дилеры готовы продавать практически в убыток в погоне за выполнением планов.



Стоимость автомобилей продолжает расти, считают опрошенные “Ъ” крупнейшие производители и дилеры. Большинство брендов повысили цены в начале года в пределах 5%, а суммарно за десять месяцев рост составил 9–10%, говорит директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Директор по маркетингу «Автоспеццентра» Алексей Ермилов отмечает, что в среднем цены выросли на 3,5–7% с начала года. Концерны растягивали повышение цен во времени, чтобы не отпугнуть ­покупателей.

Так, в период с 15 июня по 5 ноября цена на Hyundai Solaris выросла на 5 тыс. руб., Elantra — на 10 тыс. руб., Sonata — на 20 тыс. руб., подсчитали в дилере «Авилон». Рост цен вызван сменой модельного ряда. По той же причине Jeep и Fiat подорожали на 2% и 1,5% соответственно, а также некоторые модели BMW: третья серия — на 2%, пятая, шестая серии Gran Turismo, X1 и X5 — на 1,5%, X3 и X4 — на 1%, выше всего, на 2,5%,— X7. Некоторые машины подешевели. Так, Volkswagen Tiguan упал в цене на 60 тыс. руб. в нескольких версиях из-за пересмотра ценовой политики в сегменте SUV. Модель Polo, наоборот, планово подорожала на 20–22 тыс. руб.

Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов говорит, что цены так или иначе повышают все бренды, перестав опасаться падающего рынка.

Так, некоторые бренды поднимали цены и в октябре, когда продажи резко ушли в минус на 5%.

По данным «Автостата», Chevrolet Niva подорожал на 7–9 тыс. руб., Skoda Rapid — на 12–18 тыс. руб., Peugeot 408 и в большинстве комплектаций Citroen C4 — на 12 тыс. руб. Весь модельный ряд УАЗа вырос в цене на 5–20 тыс. руб. Чуть выше — на 20–30 тыс.— выросли в цене отдельные комплектации Kia Cerato. Volkswagen на ­3,1–14,1 тыс. руб. поднял цену на универсалы Caddy и Caddy Maxi. Снижение цены «Автостат» фиксировал у Nissan ­X-Trail — ряд его комплектаций подешевел на ­10–31 тыс. руб., хотя Qashqai и Terrano, наоборот, получили прибавку на 10 тыс. и ­14–24 тыс. руб. соответственно.

Премиальные бренды, изменившие прайс-листы в первом полугодии, с тех пор цены, как правило, не повышали.

Так, с начала года цены на автомобили Volvo увеличились в среднем на 2,5%, сказал “Ъ” коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов, новое повышение в среднем на 1% намечено на январь, но может быть увеличено в случае роста утильсбора. В Infiniti “Ъ” сказали, что пересматривали ценовую политику в начале года «с разнонаправленной динамикой в зависимости от модели и сегмента». У Porsche цены не менялись, сказали “Ъ” в компании. GM повышал цены «только один раз», в начале 2019 года, в среднем на 2% из-за роста НДС.

Локализованные концерны в основном повышали цены несколько раз в этом году. В Mitsubishi сообщили, что с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года в зависимости от модели цена в среднем выросла на ­3,5–4,5%. В Toyota “Ъ” сказали, что обновили цены только на RAV4 в связи с выходом новой модели. В Kia сообщили, что, кроме традиционного повышения в январе, рост цен коснулся нескольких моделей — Picanto, Ceed, K900, Rio, Sorento, Optima — и составил около 4% с начала года. В Renault отмечают, что рост цен на их автомобили в 2019 году был меньше, чем у конкурентов: так, цены на кроссовер Renault Kaptur поднялись только на 1,4%. В Nissan говорят, что в начале года повысили цены в среднем на 3–4% на фоне изменения НДС и инфляции, а в начале октября — на ­0,5–1,5% из-за новых условий ввоза автокомпонентов.

Владимир Попов отмечает, что на продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 млн руб. производитель зарабатывает не более 3%. И хотя при дальнейшем росте цен на машины и падении доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши, повышение цен — единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей. Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» подтверждает, что концерны концентрируются на поддержании нормальной маржинальности. Чем больше производство, тем легче поддерживать цену, но сейчас в России автозаводы недозагружены, добавляет аналитик. Маржинальность в легковом сегменте составляет 5–10%, подсчитал аналитик, в сегменте SUV чуть выше — примерно 8–12%.

Впрочем, в ряде случаев производители сдерживают рост цен. Алексей Ермилов отмечает, что абсолютное большинство машин продается сейчас со скидкой. Владимир Мирошников говорит, что ряд производителей запускают спецпредложения на определенные модели или комплектации, продажи которых хотят поддержать, предоставляют дисконт при сдаче автомобилей в трейд-ин и специальные кредитные программы на покупку, но «акции носят точечный характер, и их недостаточно, чтобы оживить спрос на рынке». Административный директор регионального холдинга «Аксель групп» Андрей Кузьмин отмечает, что «по определенным брендам некоторые дилеры даже слишком демпингуют», чтобы выполнить план продаж.

Ольга Никитина; ­Мария ­Кузнецова, ­Санкт-­Петербург