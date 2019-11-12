Clever пророс в Азии

Российское издательство детских книг Clever вышло на рынок Азии, начав продавать права на свою продукцию в Китай, Японию и Вьетнам. Другие детские издатели подтверждают, что спрос на российские книги в Азии есть, но серьезной выручки им он пока не приносит. Помочь могла бы господдержка экспорта, считают они.

Издательство Clever вышло на рынок Азии, рассказали “Ъ” в компании. По словам ее представителя, Clever заключило договор с японским литературным агентством Tuttle-Mori Agency, Inc., до конца 2019 года в Японии планируется выход первого издания, права на которые передала российская компания. В Tuttle-Mori Agency не ответили на запрос “Ъ”. Кроме того, Clever уже начало работу на рынке Китая, выпуская серии книг в виде совместных проектов с местными компаниями, и планирует выпустить шесть изданий на рынке Вьетнама, говорят в компании.

Выручку от продажи лицензий в Азию в абсолютных значениях Clever не раскрывает, уточняя, что на нее с начала 2019 года приходится 37% от общего объема продажи прав и совместных изданий. Как сообщал “Ъ” 29 ноября 2017 года, издательство Clever также представлено на рынке США. В компании уточняют, что в США работают через собственную редакцию и дистрибуцию, а помимо этого продают права в страны Европы.

Clever принадлежит Александру и Дмитрию Альперовичам, экс-президенту «Ренессанс Капитала» Александру Мерзленко (у каждого по 26,4% компании), бывшему старшему вице-президенту Сбербанка Михаилу Эренбургу (8,8%) и ООО «Авторитет» (12%) основателей «М.Видео» Александра и Михаила Тынкованов и Павла Бреева. По данным Kartoteka.ru, выручка ООО «Клевер-медиа-групп» в 2017 году составила 699,5 млн руб., чистая прибыль — 29,5 млн. Более свежих данных нет, но издательство ранее прогнозировало рост выручки на 40% по итогам 2018 года.

Интерес к российским книгам в Китае есть давно, подтверждает директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. «В Китае хорошо знакомы с советской детской книгой, поэтому сейчас они охотно покупают права на издание российских детских книг»,— поясняет он. В издательстве «Альпина Паблишер» также говорят об успешном опыте выхода на рынок — в китайское издательство Beijing Balara Cultural Development Co. Ltd была продана серия «Занимательная зоология» из 29 книг.

1,7 процента составил рост тиражей детско-юношеской литературы в России в 2018 году (данные Роспечати)

Впрочем, пока выручка от продажи прав за рубеж невелика, говорит Борис Кузнецов: у «Росмэна» в 2019 году она составила примерно €30 тыс. Издание книги за границей скорее добавляет авторитета компании. «Приятно сказать, что мою книжку опубликовали на корейском языке, но в деньгах для издательства это очень маленькая выручка»,— поясняет господин Кузнецов. Он также подчеркивает, что во многих странах реализуется господдержка детских издательств, которая помогает распространять их продукцию по всему миру, чего российскому рынку пока не хватает.

Издательства надеются нарастить продажи за рубеж. В «Альпина Паблишер» считают наиболее перспективными азиатские и арабские страны. В Clever планируют усилить внимание к Европе, отмечая, что стабильным спросом там пользуются «сложные форматы — книги с клапанами, выдвижными элементами, пазлами». В обоих издательствах уверены, что продажи прав на российские детские книги в азиатские страны будут расти. Борис Кузнецов скептически относится к этому, полагая, что в ближайшем будущем выручка от продажи прав так и не станет значимой для бизнеса.

На российском рынке детская литература — один из стабильно растущих сегментов. По данным отчета Роспечати за 2018 год, на нее пришлось 26,93% оборота книжного рынка (за исключением бюджетных и электронных продаж), или около 15,8 млрд руб., а по итогам 2019 года, согласно прогнозу, этот сегмент вырастет до 16 млрд руб.

Анастасия Фролова