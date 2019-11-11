Офшор принес рекордный подоходный налог

Миллиардер Владимир Лисин заплатил крупнейший в истории России налог с прибыли офшора. Таким образом, номер два в списке Forbes обеспечил до 75% всех поступлений в бюджет по этой статье. Речь идет о подоходном налоге с прибыли контролируемых иностранных компаний. Это выяснил РБК. По данным источника издания, речь идет о сумме более 1 млрд руб. ежегодно. Последние три года они поступают в бюджет Липецкой области, где и прописан Владимир Лисин.

Подробнее о том, с прибыли какого актива миллиардер заплатил рекордный налог — в справке “Ъ FM”.

Как пишет РБК, речь идет о налоге с прибыли офшора Fletcher Group Holdings. Он зарегистрирован на Кипре, ему подконтролен 81% акций Новолипецкого металлургического комбината. Основной бенефициар — сам Владимир Лисин. В августе миллиардер перевел на офшор также 100% акций Первой грузовой компании. Тогда заявлялось, что это облегчит выход российского железнодорожного оператора на рынки капитала. Точная сумма отчислений с прибыли офшора неизвестна. В июне 2019-го в бюджет Липецкой области поступило около 540 млн руб. подоходного налога с прибыли иностранных компаний. По словам источника РБК, эту сумму заплатил в основном Владимир Лисин. С начала года отчисления по этой статье в бюджет Липецкой области составили более 1 млрд руб., что помогло ей занять второе место после Москвы. Жители столицы заплатили подоходный налог с прибыли иностранных компаний на сумму почти 2 млрд руб.

Благодаря отчислениям Владимир Лисин обеспечил 7% поступлений в бюджет Липецкой области по статье подоходного налога. Миллиардер занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России. Forbes оценивает его состояние в 21 млрд руб. Почему возник такой дисбаланс в выплате налога с прибыли иностранных компаний? У этого есть несколько причин, одна из них — опасность уголовного преследования в России, считает партнер юридической фирмы Lidings Степан Гузей:

«Либо не все отчитались, либо не все хотят это делать. Я думаю, одна из причин заключается в том, что последнее время достаточно сильно обсуждалось уголовное дело по поводу спецдеклараций. Правда, там речь шла о несколько других аспектах налогообложения. Тем не менее данные вопросы связаны. Когда государство не соблюдает правил игры, все опасаются за свои деньги и свободу. Кроме того, в силу текущего регулирования не всегда человек обязан отчитываться и уплачивать налоги именно в России. Еще одной проблемой, помимо рисков потери денег и уголовного преследования, является налоговое резидентство как таковое, поскольку применение российских законов позволяет лицам летать по миру и не платить».

Почему Владимир Лисин продает часть доли в своем основном активе Читать далее

По российским законам, не все владельцы иностранных компаний должны платить подоходный налог с прибыли. Если за последние два года организация не заработала сумму более 10 млн руб., то ее владелец освобождается от выплат.

Елена Иванова