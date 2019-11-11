Защита Олега Соколова намерена обжаловать арест доцента СПбГУ

Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки, намерена обжаловать решение суда об аресте. Об этом заявил адвокат историка Александр Почуев.

По словам господина Почуева, он считает решение Октябрьского районного суда «негуманным», сообщает РИА «Новости». «Нельзя, чтобы человек с учеными степенями сидел в одной камере с рецидивистами», — заявил защитник. Готовится ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы. Кроме того, он не исключил, что, возможно, защита заявит о применении самообороны.

Напомним, что сегодня суд отправил Соколова под арест до 8 января. Во время заседания доцент заявил о раскаянии в содеянном.

Доцент СПбГУ Олег Соколов, преподаватель кафедры истории Нового и Новейшего времени, подозревается в убийстве свой сожительницы Анастасии Ещенко. Утром 9 ноября историк был извлечен из реки Мойки во время попытки утопить части тела жертвы. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщил Соколов в ходе допроса, 7 ноября он поссорился с Анастасией Ещенко и застрелил ее. Затем решил избавиться от улик.

Подробнее — в материале «Ъ» «Петербургский доцент реконструировал убийство»