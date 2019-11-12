Муниципалитеты приучают к гласности

Сегодня в советах муниципальных образований «Лиговка-Ямская» и «Финляндский округ» будет рассматриваться вопрос о внесении в ЗакС законодательной инициативы об обязательной видеотрансляции всех заседаний муниципальных образований. Данную инициативу активно поддерживает петербургская оппозиция, в частности штаб Алексея Навального, экс-руководитель которого Александр Шуршев считает, что ее непринятие будет говорить о том, что депутаты, как муниципальные, так и ЗакСа, поддерживают нарушения на выборах, которые ранее имели место.

Как рассказал “Ъ” депутат законодательного собрания Максим Резник, данную инициативу разрабатывал непосредственно господин Шуршев. Делал он это еще во время работы в ЗакСе (он был помощником депутата Ольги Галкиной с 2012 по 2016 год). Данная инициатива вносилась госпожой Галкиной в 2015 году и даже получила положительное заключение комиссии по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Однако на рассмотрение ЗакСа она так и не была вынесена (полномочия Ольги Галкиной были прекращены в 2016 году, и законопроект так и не увидел свет). Сейчас штаб Алексея Навального в Петербурге активно поддерживает эту идею.

По словам бывшего главы штаба, данную инициативу уже одобрили советы МО «Понтонный» и «Малая Охта». «Завтра состоится рассмотрение в "Лиговке-Ямской" и "Финляндском округе". В "Смольнинском" пытались внести в повестку дня, но большинство проголосовало против, видимо, будут пытаться еще раз. В "Шушарах" инициативу отклонил председатель Константин Медведев, сославшись на то, что ее надо согласовать с председателем совета муниципальных образований Всеволодом Беликом, зачем-то»,— рассказал господин Шуршев.

Предложенная инициатива, как ранее писали в штабе Алексея Навального, поможет очень просто сделать муниципальную власть открытой. «Также исчезнет проблема тайного назначения выборов, с которой мы столкнулись во многих муниципалитетах прошедшим летом»,— писали они в своем аккаунте в Twitter.

Александр Шуршев также уверен, что видеотрансляции помогут избежать скандалов, имевших место на прошедших выборах в муниципальные советы. «Чтобы таких ситуаций не было, Законодательное собрание просто обязано принять такую инициативу. Если не примут, значит, распишутся в том, что они поддерживают те нарушения, которые все видели и о которых говорили ЦИК и Горизбирком»,— считает он.

Максим Резник, как он сообщил “Ъ”, будет убеждать коллег-депутатов в необходимости принятия данного законопроекта. «Я целиком поддерживаю эту идею. Опыт подсказывает, что инициативу отклонят без особенных объяснений, через комиссию, например, по госустройству. Я там один за, а девять единороссов — ну, я не знаю, какое у них будет решение. Будем надеяться на здравый смысл»,— сказал господин Резник.

Другой член комиссии по устройству госвласти, депутат ЗакСа Денис Четырбок, говорит, что его поддержка будет зависеть от проработки законопроекта. «Урегулировать можно все что угодно, но, на мой взгляд, это дело самого совета. Если он принимает решение, то может самостоятельно осуществлять трансляцию. Вопрос в том, в каком виде будет эта трансляция, в каком формате, совместима ли она будет с современными гаджетами. В законе такие тонкости прописать, на мой взгляд, невозможно. Думаю, муниципальным советам гораздо проще принять такое решение на своих заседаниях»,— считает депутат.

Олег Дилимбетов