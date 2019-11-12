Бюджет отфутболил спортклубы

В бюджете Свердловской области недосчитались 558 млн руб., которые планировали выделить в 2019 году спортивным клубам региона. Недофинансирование коснулось 11 команд, среди которых волейбольная «Уралочка», хоккейный «Автомобилист», футбольный «Урал». Депутаты заксобрания переживают, что недостаток финансирования скажется на участии клубов в престижных чемпионатах, и предлагают погасить долги сэкономленными средствами от выполнения программы по управлению госсобственностью в 2019 году.



О том, что власти недофинансировали в 2019 году спортклубы Свердловской области, стало известно вчера на комитете по бюджету регионального заксобрания. «В областном бюджете на финансирование спорта высших достижений был заложен более 1 млрд руб. Недофинансировано 558 млн руб. Это ставит под угрозу участие клубов в чемпионатах мира, России и международных соревнованиях»,— заявил вице-спикер заксобрания Владимир Власов. По его словам, чтобы довести сумму хотя бы до уровня областной поддержки 2018 года (составила более 1,2 млрд руб.) понадобится 268 млн руб. При этом проблема недофинансирования из областного бюджета складывается «не первый год», отмечает господин Власов. «Клубы рассчитывают, что поддержка будет»,— добавил он.

По словам свердловского министра физической культуры и спорта Леонида Рапопорта, долг сложился перед 11 командами. Среди них ВК «Уралочка», ХК «Автомобилист» и «Уральский трубник», БК и ФК «Урал» и прочие. В частности, в «Уральском трубнике» из 83 млн руб. выплачено только 58 млн руб. «Нам дают деньги не сразу. Мы знаем, что получим средства и будет направлять их соразмерно. Я не могу дать 100% финансирования одному клубу, тогда недополучат другие»,— заявил господин Рапопорт.

Министр финансов региона Галина Кулаченко предположила, что задолженность можно решить не только за счет областного бюджета, но и спонсоров. Председатель комитета Владимир Терешков отметил, что за счет тех спонсоров, которые выполнили свои обязательства по финансированию клубов, решать этот вопрос невозможно. «В результате рассмотрения выполнения программы по управлению госсобственностью за 2019 год комитет по промышленности нашел дополнительно 354,2 млн руб. Их можно адаптировать в доходную часть бюджета для выполнения обязательств перед спортивными командами»,— предложил господин Терешков. Госпожа Кулаченко предложила уменьшить прогноз по налогу на имущество, который сегодня не выполняется. «Мне эта позиция непонятна. Если есть сумма средств, давайте закроем свои обязательства»,— не поддержал ее председатель комитет.

В ВК «Уралочка» и «Уральском трубнике» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли. В ФК «Урал», долг перед которым, по некоторым данным, составляет 100 млн руб., заявили, что не видят проблемы в задержке финансирования. «Если возникают какие-то проблемы, мы не паникуем, ждем выплат. Мы не сомневаемся в платежеспособности области. На текущей деятельности клуба они не скажутся. Все сборы и матчи будут проводиться в рабочем режиме»,— рассказали в пресс-службе ФК «Урал». По их словам, бюджет клуба около 1 млрд руб., в том числе по 300 млн руб. из областного бюджета, ТМК и ГК «Ренова», а также собственные доходы и менее крупные спонсоры. В «Автомобилисте» в принципе отрицают недофинансирование со стороны областных властей. В 2019 году бюджет клуба составит 2 млрд руб.

Законопроект изменений областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет рассмотрен на заседании комитета в четверг, 14 ноября. На нем региональное министерство финансов должно предложить депутатам варианты решения этого вопроса.

Анастасия Реутова