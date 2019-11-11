В Санкт-Петербурге после отравления сотрудников «Ленты» возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту отравления почти ста сотрудников компании «Лента» в корпоративной столовой на улице Савушкина. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства ООО «Лента», расположенного в Приморском районе, оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности по организации питания своих сотрудников. В результате допущенных нарушений санитарно-эпидемиологических правил в период с 3 по 5 ноября 2019 года 92 сотрудника обратились за медицинской помощью, у них была диагностирована острая кишечная инфекция, говорится в материалах дела. Около 30 человек были госпитализированы.

Ранее появилась информация, что столовую «Ленты», где произошел инцидент, решением суда закрыли сроком на месяц — до 10 декабря.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург