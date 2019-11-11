Валютные нарушения отойдут от Уголовного кодекса

Минфин предложил отменить уголовную ответственность за валютные нарушения бизнеса. Министерство предлагает убрать две статьи из Уголовного кодекса — о невозврате валютной выручки и переводе денег нерезидентам по подложным документам. Как пишут «Ведомости», первая статья исчезнет совсем, а вторая перестанет быть самостоятельным составом преступления и станет одним из способов легализации преступных доходов.

У государства достаточно методов для контроля расчетов бизнеса с зарубежными партнерами. Так что валютный надзор давно пора сделать менее жестким, считает управляющий партнер, руководитель налоговой практики адвокатского бюро DS Law Олег Понамарев: «Административная ответственность за нарушения валютные существует — это штрафы. То есть речь идет о том, что исключается уголовная составляющая. Эту инициативу бизнес абсолютно поддерживает, потому что вся система валютного контроля, которая существует, устарела. Вообще поменялись формы ведения бизнеса как в России, так и за рубежом. Поэтому сейчас многие предприниматели, осуществляя те или иные валютные операции, рискуют и постоянно должны делать тест на соответствие валютному законодательству своих инициатив.

В первую очередь легче от этого станет отрасли финансов — это брокерские компании, банки, бизнес, который ведет активную предпринимательскую деятельность на зарубежных площадках, российский IT-бизнес, конечно, экспортеры, международная логистика, которая имеет здесь офисы, например, строительный трансграничный бизнес. То есть огромное количество компаний, которые имеют валютную выручку, а также активный бизнес вне территории России — на них это и распространяется. Поэтому Минфин прекрасно понимает, что нужно проводить либерализацию законодательства в области валюты, потому что способов и мер контроля достаточно уже сейчас. Компании и так отчитываются и платят налоги в России, и поэтому с них немного будет сниматься риск, связанный именно с уголовным преследованием».

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За вывод средств по подложным документам возбуждено дело, например, против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова. «Ведомости» отмечают, что, если предложения Минфина примут в нынешнем виде, дело против бизнесмена может развалиться. Но обычно статьи за валютные нарушения и так вспомогательные, так что в случае уголовного преследования либерализация мало что поменяет для бизнеса, уверен партнер юридической фирмы FMG Group Михаил Фаткин: «В настоящее время, если люди привлекаются по данным статьям, то, как правило, не по одной и той же статье, а совместно с мошенничеством, незаконной банковской или предпринимательской деятельностью. Эти статьи являются всего лишь дополнением к другим. Поэтому с точки зрения предпринимателей не изменится практически ничего. Например, если у нас лицо привлекается по мошенничеству по тяжкому составу, ему грозит до восьми лет — эта вилка сохраняется.

Если у него не будет еще одного состава именно за валютное законодательство, то ему добавят состав за легализацию чужих средств».

Сейчас максимальное наказание за невозврат валютной выручки составляет до пяти лет лишения свободы, за перевод денег нерезиденту по подложным документам — до десяти лет тюрьмы. За либерализацию валютного законодательства неоднократно выступали бизнес-сообщества, а силовики и ЦБ пока что против.

Сергей Гусев