Бизнес опасается вольных трактовок

За неуплату налогов не будут преследовать пожизненно — Верховный суд в своем постановлении не стал отменять срок давности по налоговым преступлениям. Но бизнес все равно опасается прессинга со стороны силовиков.

В начале лета Верховный суд предложил считать уклонение от уплаты длящимся преступлением, пока все долги не будут погашены — это позволило бы растягивать срок давности до бесконечности. Такой пункт оказался в проекте постановления, которое должно разъяснить, как трактовать законодательство. Сразу несколько бизнес-ассоциаций выступили против, опасаясь увеличения давления со стороны силовиков на предпринимателей.

Теперь от спорной формулировки отказались — ее просто вычеркнули из документа, подтвердили “Ъ FM” в аппарате уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Но опасения все еще остаются. Дело в том, что без дополнительной конкретизации, как считать срок давности, следователи и суды фактически смогут сами сделать его вечным, рассказывает руководитель экспертно-правовой службы бизнес-омбудсмена Алексей Рябов: «В первой формулировке налоговые преступления признавались длящимися и оконченными в момент полного погашения суммы недоимки, штрафа и пени. Поскольку это откладывается на неопределенное время, то исчисление срока давности происходило бы не так, как сейчас, возникала бы очень существенная неопределенность. По тем организациям, которые бы участвовали в процедуре банкротства или ликвидации, срок просто исчезал. Возможность каких-то нарушений здесь исключать нельзя. В том предварительном проекте нет опасной формулировки, которая пугала бизнес в прошлый раз, но джин уже выпущен из бутылки, поэтому бизнес просил Верховный суд прямо указать в постановлении пленума о том, что налоговые преступления не являются длящимися. В предварительном проекте мы этого не увидели».

Но даже если Верховный суд зафиксирует, что налоговое преступление — не длящееся, остается другая опасность. Сейчас срок давности по налоговым преступлениям — от двух до десяти лет. И неясно, с какого момента начинать его отсчитывать. Поэтому у правоохранителей и судов остается возможность для вольных трактовок закона, говорит партнер, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов: «Длящееся преступление изучают на втором курсе юридического вуза. Люди знают, что если в Уголовном кодексе точно обозначена дата совершения преступления, то именно с этого момента его нужно отсчитывать. В рамках 198-199 статей преступление считается совершенным после того, как декларация была либо не подана в срок, либо подана с искажением, других вариантов нет. То, что это повлекло неблагоприятные последствия в виде неуплаты налога, уже не влияет на факт фиксации нарушения. Именно с этой даты отсчитывается установленный срок давности. В этой связи, на мой взгляд, сегодняшний Уголовный кодекс не позволяет иным образом трактовать это преступление. Поскольку сейчас уровень правоприменения упал, и даже судьи Верховного суда путаются в материале, который изучают на втором курсе юридического института, то нельзя говорить, что опасности нет».

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Теперь бизнес настаивает, что Верховный суд должен прописать, что именно считается моментом окончания налогового преступления, а также указать на обязанность соблюдать максимальный десятилетний срок давности, пишет Forbes. Правда, времени на дискуссию почти не осталось — предполагается, что окончательный документ инстанция должна принять до конца года.

Глеб Силко