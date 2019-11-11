«Уральские авиалинии» получили 3,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

За девять месяцев 2019 года ОАО «Уральские авиалинии» получило чистую прибыль в размере чуть более 3,2 млрд руб., что почти на 5% выше аналогичного показателя прошлого года.

В января-сентябре у компании на 7,9% выросла выручка — до 67,2 млрд руб., себестоимость составила 60,5 млрд руб. Прибыль от продаж составила 2,7 млрд руб., это произошло из-за сокращения коммерческих расходов на 167,7 млн руб. при росте управленченских расходов на 35 млн руб., говорится в ежеквартальном отчете перевозчика. Кредиторская задолженность компании выросла с 9,41 млрд руб. (конец 2018 года) до 9,4 млрд руб. (30 сентября 2019 года), дебиторская также показала рост с 7,9 млрд руб. до 8,636 млрд руб.

Татьяна Дрогаева