Свидетельница по делу Дмитрия Сазонова заявила о связях ОПГ «Законовские» с силовиками

В понедельник в Ленинском районном суде на процессе по делу экс-замглавы регионального Управления Росгвардии Дмитрия Сазонова выступила бывшая владелица рынка на ул. Елизарова в Самаре Любовь Ферапонтова.

Свидетель рассказала, что ее сын Станислав был женат на двоюродной сестре бывшего силовика, Злате. Родственные связи, однако, не помешали обвиняемому впоследствии инициировать проверку силовиками принадлежащих ей торговых площадей.

Женщина добавила, что была знакома с лидером ОПГ «Законовские» Алексеем Рыжовым и представителем ОПГ «Солнцевские» Петром Горбатых, которые вынудили женщину согласиться на покровительство с их стороны. Как следовало из показаний Любови Ферапонтовой, чтобы убедить ее, лидер преступного сообщества взорвал ее машину и поджигал принадлежащие ей киоски.

Свидетель подтвердила информацию о знакомстве Алексея Рыжова с обвиняемым. Она также отметила, что глава «Законовских» рассказывал о своих связях с высокопоставленными чинами в правоохранительных структурах. Алексей Рыжов, в частности, сообщал, что отдыхал с ними на своем катере.

После этого предприниматель Василий Балабанов рассказал о связях подчинявшихся ему частных охранных фирм с ОПГ «Законовские». Сотрудники этих ЧОПов охраняли рынки, подконтрольные «Законовским» - Кировский рынок, «Норд» и ряд других площадок, заявил свидетель.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов