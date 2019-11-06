Экс-финансист Кировского рынка рассказал о знакомстве ОПГ «Законовские» с Дмитрием Сазоновым

Индивидуальный предприниматель Сергей Ашенбреннер дал показания по делу обвиняемого в получении взятки бывшего замруководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова в среду в Ленинском районном суде.Ранее свидетели заявили на процессе, что бизнесмен отвечал за финансовые вопросы в ОПГ «Законовские».

Он сообщил, что по приглашению Александра Законова, до этого контролировавшего Кировский рынок, перешел работать на этот объект и занимался обустройством торговых площадей и контролировал денежные вопросы. Сергей Ашенбреннер также заявил, что знал о связях Законова с ОПГ «Законовские». По словам свидетеля, в дальнейшем он работал с преемниками Александра Законова — Алексеем Рыжовым и Сергеем Гафуровым. Он также знал Дмитрия Сазонова, с которым Алексей Рыжов познакомился на одном из банкетов.

Работал Сергей Ашенбреннер и с Александром Орловым, главным свидетелем обвинения по делу бывшего замглавы Управления Росгвардии по Самарской области. Александру Орлов Сергей Ашенбреннер по указанию Алексея Рыжова в разное время передавал деньги, доходы от работы Кировского рынка. Основную же прибыль с отчетом свидетель отдавал главе ОПГ «Законовские».

На заседании гособвинитель зачитал протокол допроса Сергея Ашенбреннера, из которых стало ясно, что Алексей Рыжов познакомился с Дмитрием Сазоновым через знакомую собственницу одного из самарских рынков Любовь Ферапонтову. Причем обвиняемого воспринимали как готового решать разные вопросы перспективного в карьерном плане влиятельного правоохранителя, помня о том, что он приходился сыном бывшему председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову, следовало из показаний свидетеля. В материалах допроса также упоминалась подписанная сокращением «Саз.» пачка денег (доходов от работы Кировского рынка), которую Сергей Ашенбреннер передавал Алексею Рыжову. Предназначалась ли она Дмитрию Сазонову, подтвердить свидетель не смог. Речь в допросе Сергея Ашенбреннера шла и об ОПГ «Солнцевские», которой «Законовские» платили 50% доходов от Кировского рынка за помощь в управлении торговыми площадями. Но так как о связи этой группировки с Дмитрием Сазоновым речь не шла, развивать эту тему не стали.

Затем гособвинитель частично огласил доказательства по делу. Следующим дал показания безработный Григорий Неске, в прошлом — директор ЧОП «Скорпион». Он подробно рассказал, как работал с руководителем этой организации Александром Законовым и его преемниками с 2003 года. О сделках с передачей денег от «Законовских» Дмитрию Сазонову этому свидетелю сказать было нечего. Он только отметил, что знал, что связанный с ОПГ «Законовские» Александр Орлов общался с Дмитрием Сазоновым и предположил, что речь в этих переговорах шла о решении проблем с лицензированием оружия. Господин Неске показал, что просил Орлова помочь с решением вопроса с лицензией на оружие ЧОПа, в котором работал свидетель. В начале правоохранители оштрафовали эту организацию за нарушения, а позже проблемы с лицензированием у нее решились, сказал свидетель. Как это было связано с Дмитрием Сазоновым, он объяснить затруднился.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов