Вице-мэр вышел на остановках

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников, который 25 лет проработал в руководстве администрации, написал заявление об отставке. Об этом его публично попросила исполняющая обязанности главы города Наталья Котова. Поводом для ее недовольства стал бессистемный монтаж новых остановочных комплексов. Эту работу должен был курировать Владимир Алейников. Госпожа Котова заподозрила своего заместителя в диверсии и предположила, что он «специально» допустил ошибки подрядчиков при установке объектов. Политологи считают, фигура господина Алейникова ассоциировалась с работой прошлых мэров, его отставка укладывается в «повестку перемен», которую продвигают новые власти.



Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об отставке по собственному желанию. Он покинет пост 14 ноября. Решение, кто будет исполнять его обязанности, пока не принято. Полномочия вице-мэра временно будут распределены между руководителями подведомственных ему управлений — дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства.

Сложить полномочия Владимира Алейникова попросила и.о. мэра Наталья Котова. На аппаратном совещании она публично раскритиковала его за бессистемный монтаж новых остановочных комплексов на гостевых маршрутах Челябинска. Работу на прошлой неделе проводило МБУ «Служба эксплуатации остановок общественного транспорта». Результат вызвал недовольство горожан: старые комплексы не демонтировали, новые поставили рядом, в некоторых местах объекты разместили на тротуарах, где-то — прямо на проезжей части.

«На Алом поле мы зачем, не убрав одну остановку, ставим другую? Их там десять будет? Проводили несколько совещаний, изучали пассажиропоток, изучали трафик, потом опять проводили совещания. Сейчас получается, что все делается наоборот. Подвергали анализу 489 остановок. На Гагарина делаем остановку практически на проезжей части. Разум вообще есть или его нет совсем?» — обратилась Наталья Котова к Владимиру Алейникову, который должен был курировать работу службы. «Неоднократные претензии то в дорожном хозяйстве, то здесь. У вас неоднократно были дисциплинарные взыскания, ничего не меняется. Я предлагаю вам сегодня написать заявление, подать в отставку»,— сказала госпожа Котова. Она также потребовала, чтобы господин Алейников до своей отставки принял меры дисциплинарного наказания в отношении директора «Службы эксплуатации остановок общественного транспорта» Юрия Кожевникова.

Напомним, в Челябинске начали устанавливать новые серые алюминиевые остановки на гостевых маршрутах. В этом году планируется монтаж 200 комплексов. На это власти города потратили 145 млн руб. Ранее масштабное обновление остановок проводилось в 2017 году к форуму российско-казахстанского сотрудничества, тогда было поставлено 100 зеленых остановок за 27 млн руб. Эти конструкции перенесут из центра города на второстепенные улицы.

Во время общения с журналистами Наталья Котова предположила, что Владимир Алейников мог сознательно проводить диверсионную работу в мэрии. «Здесь непонятная позиция, зачем это было сделано. Скорее всего, специально, у меня нет другого комментария сейчас. Дополнительно направлялись мои действия, чтобы все было сделано в Челябинске как положено, но нет, все идет совершенно обратным образом»,— отметила госпожа Котова после аппаратного совещания.

Владимиру Алейникову 61 год, он работает в администрации Челябинска в течение 25 лет. Он был в команде пяти мэров: Вячеслава Тарасова, Михаила Юревича, Сергея Давыдова, Евгения Тефтелева и Владимира Елистратова. В 1994 году он был назначен заместителем председателя комитета по транспорту, связи и благоустройству, через пять лет начал исполнять обязанности начальника управления транспорта. С 2001 года господин Алейников был заместителем мэра Челябинска по дорожному хозяйству.

В социальных сетях горожане радуются отставке Владимира Алейникова. Сферы его деятельности — дороги, транспорт и благоустройство — традиционно были наиболее проблемными и затратными для челябинского бюджета. Господину Алейникову припоминают «дорожную революцию», когда были расширены многие улицы и вырублены деревья. Его обвиняют в малоэффективных ежегодных тратах на ремонт асфальтового покрытия, в плохой уборке улиц от снега, в доведении до банкротства предприятий общественного транспорта, установке ненужных, по мнению комментаторов, заборов. Челябинская сеть «Красное&Белое» опубликовала в соцсети «ВКонтакте» промокод poka_aleinikov, по которому можно получить 10-процентную скидку при заказе товаров через мобильное приложение. «Такое нужно отметить»,— написал представитель компании.

Политолог Александр Мельников считает, отставка Владимира Алейникова была неизбежна, потому что он в глазах жителей символизирует решения предыдущих мэров, а новая власть продвигает «повестку перемен». «Количество стратегических вопросов жителей к сферам, курируемым Владимиром Алейниковым, накапливалось. Принципиальное решение назревало. Тем более, губернатор Алексей Текслер и Наталья Котова однозначно проводят повестку перемен. Алейников в этом смысле фигура знаковая, символизирующая предыдущие подходы в работе мэрии»,— говорит господин Мельников.

Карина Кальярова