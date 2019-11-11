X5 Retail Group запустил в Татарстане новый логистический хаб

Компания X5 Retail Group открыла на территории ТОСЭР «Зеленодольск» новый распределительный центр, который займется обслуживанием магазинов «Пятерочка» в четырех регионах ПФО, сообщает ТACС со ссылкой на гендиректора торговой сети Сергея Гончарова. Площадь логистического хаба составляет более 39,5 тыс. кв.м.

Предполагается, что новый центр будет обслуживать 700 магазинов на территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии. Он будет ежесуточно обрабатывать 5 тыс. тонн груза и обслуживать 1,2 тыс. торговых объектов. В настоящее время комплекс уже обеспечивает магазины «Пятерочка» продуктами в более чем 100 населенных пунктах регионов Поволжья. Полная мощность позволит логистическому хабу обрабатывать продукцию свыше 600 поставщиков. Как отметил господин Гончаров, благодаря открытию нового распределительного центра доля местных производителей в ассортименте «Пятерочки» будет увеличена.

"Ъ-Казань"