Защита доцента СПбГУ просит для него домашний арест

Защита доцента СПбГУ Олега Соколова в ходе заседания в Октябрьском районом суде попросила для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Против этого выступило следствие, заявив, что Соколов может скрыться из города.

Добавим, что Олег Соколов в ходе судебного заседания сообщил, что любил Анастасию Ещенко и планировал жениться на ней.

Напомним, что известный историк утром 9 ноября был извлечен из реки Мойки. В его рюкзаке были найдены фрагменты женского тела и травматический пистолет. В квартире преподавателя найдены части тела жертвы, Анастасии Ещенко, с которой доцент сожительствовал.

СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сам Соколов на допросе в СКР признался в содеянном. Он задержан.