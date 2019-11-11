Архитектурная концепция биатлонного комплекса Шипулина обойдется почти в 87 млн рублей

Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области объявил конкурс на право проведение комплекса мероприятий по исследованию и разработке архитектурной концепции создания многофункционального биатлонного комплекса, который должен появиться в Екатеринбурге на 11-м километре Московского тракта. Как следует из конкурсной документации, эту работу власти оценили в 86,6 млн руб. Напомним, комплекс будет носить имя бывшего биатлониста, нынешнего депутата Госдумы Антона Шипулина.

Заявки на конкурс буду принимать до 18 ноября, а итоги подведут 28 ноября. Победитель конкурса должен будет разработать проект комплекса. При этом подрядчик должен учитывать, что объект будет работать круглогодично. Предполагается, что там будут тренироваться биатлонисты, лыжники, легкоатлеты, пловцы, волейболисты, футболисты, теннисисты, баскетболисты, хоккеитсты и другие спортсмены. Комплекс должен также иметь возможность проводить соревнования любого масштаба, а также использоваться для семейного отдыха и развлечений.