Суд признал банкротом гендиректора «Екатеринбург-Экспо»

Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом и ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении гендиректора МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Игоря Данилова (возглавляет с 2016 года).

Заявление о банкротстве в августе этого года подал Александр Кобелев из-за долга 7,4 млн руб., свои требования также выдвинула Ольга Букина по долгу 1,6 млн руб. Сейчас суд рассматривает требование Сбербанка в размере 235,6 тыс. руб.

Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 16 марта 2020 года.

По словам Игоря Данилова, он выступал поручителем по долгам третьих лиц. «Дело не пошло, и деньги решили требовать с меня. Видимо, решили, раз я гендиректор МВЦ — это получится достаточно легко. Два других кредитора включены в реестр согласно требованиям закона. В случае со “Сбербанком” это вообще кредитная карта, которую я мог бы легко закрыть, но теперь не имею права сделать это, так как де-юре это ущемит права других кредиторов», — рассказал он агентству ЕАН, добавив, что на его текущую деятельность решение суда не влияет. Все долги он намерен выплатить.