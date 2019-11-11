Краснодарский адвокат Алена Миргородская задержана за неповиновение полицейским

В Краснодаре сотрудники ДПС задержали адвоката Алену Миргородскую, в отношении нее оформляются два протокола – за нарушение правил дорожного движения и за неповиновение требованиям сотрудников полиции. Об этом “Ъ-Юг” сообщил коллега госпожи Миргородской Михаил Беньяш, к которому она обратилась за помощью.

По его словам, утром в понедельник Алена Миргородская ехала по одной из улиц Краснодара, ее подрезала машина ДПС, адвокат остановилась и передала документы сотруднику полиции, опустив стекло. «Полицейский выломал стекло, открыл дверцу, вытащил женщину из машины и застегнул на ней наручники»,– рассказал “Ъ-Юг” Михаил Беньяш.

По версии полиции, адвокат Миргородская ехала по встречной полосе, а затем пыталась скрыться и была остановлена сотрудниками ДПС. Водитель не реагировала на неоднократные требования сотрудников ДПС передать документы, а затем, используя стеклоподъемник, зажала боковым стеклом своей машины руку полицейского»,– сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Сотрудники полиции приняли решение разбить стекло и провести задержание правонарушительницы, в отношении которой были применены наручники.

Адвокат Алена Миргородская является одним из защитников Михаила Беньяша в громком судебном процессе о нападении на сотрудников полиции. Получить комментарий адвокатской палаты края оперативно не удалось – мобильный телефон председателя палаты края Андрея Чехова недоступен.

Анна Перова, Краснодар