В «Москва-Сити» обнаружили сирийскую недвижимость

По информации Financial Times (FT), родственники президента Сирии Башара Асада приобрели по меньшей мере 19 квартир класса люкс в деловом районе «Москва-Сити». Общая стоимость квартир достигает $40 млн.

Британская газета Financial Times утверждает, что представители семьи Махлуф (одна из самых влиятельных семей Сирии, мать Башара Асада принадлежит к этой семье), многие из которых находятся под санкциями, купили в общей сложности 19 квартир в комплексе «Город столиц» общей стоимостью $40 млн. Газета ссылается на документы, полученные неправительственной организацией Global Witness, с которыми также ознакомились журналисты FT.

По данным FT, во многих случаях для покупки использовались кредитные схемы и офшорные компании.

Как сообщает FT, 14 квартир в «Городе столиц» были приобретены Хафезом Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада, ранее возглавлявшим военную разведку Сирии. Остальные — его братьями, сестрами и их родственниками.

Махлуфы покупали квартиры в «Городе столиц» на протяжении шести лет — с 2013 года по июнь 2019 года. Квартиры покупались, в частности, зарегистрированными в России компаниями Artemis, Bellona и Khestia, по данным газеты, контролируемыми Хафезом Махлуфом. Кредиты на приобретение квартир были предоставлены ливанской компанией Nylam Sal Offshore, контролируемой лицами, близкими к сирийским бизнесменам Мухаммаду Аббасу и Аммару Шарифу, также находящимся под международными санкциями. Через полтора года контроль над Artemis, Bellona и Khestia перешел к ливанской компании Briana Sal Offshore, зарегистрированной в Бейруте по тому же адресу, что и Nylam Sal Offshore, и возглавляемой теми же людьми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Нам об этом неизвестно и не должно быть известно. В России свободный рынок, очень много как граждан России, так и иностранцев покупают здесь объекты недвижимости. Это нормальная и широко распространенная практика.

«Сделки с недвижимостью — редкое доказательство того, как Россия помогает затронутым санкциями людям, которые содействовали жестокому режиму Асада и получали выгоды от него, выводить свои активы из Дамаска. Это позволяет им найти убежище в Москве, где они наслаждаются роскошной жизнью, пока Сирия находится в огне»,— считает журналистка Изабель Кошив, сотрудничающая с Global Witness. По мнению Лины Хатиб из британского аналитического центра Chatham House, «Россия воспринимает себя как гаранта сирийского государства и поэтому делает все, что в ее силах, в военном, политическом или экономическом отношении, чтобы поддержать жизнь сирийского государства и одновременно с этим сохранить его лояльность Москве».

FT также цитирует бывшего посла России в Саудовской Аравии Андрея Бакланова, который считает, что в таких инвестициях представителей сирийской элиты нет «ничего сенсационного» и что они — результат западных санкций, закрывших для них другие варианты.

«Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, про которые она может быть уверена, что с деньгами ничего не случится. Западные страны отталкивают сирийцев и их капиталы. Единственный выход для них — Россия и страны, в которых они будут в безопасности»,— отметил он.

Яна Рождественская