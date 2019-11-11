Свердловская область не доплатила спортклубам 500 млн рублей

Недофинансирование спортивных клубов Свердловской области со стороны бюджета в 2019 году составило 558 млн руб. Речь идет о ВК «Уралочка», ХК «Автомобилист», БК «Урал», «Уральском трубнике» и прочих. Об этом сегодня говорилось на бюджетном комитете заксобрания области, где рассматривали поправки в бюджет 2019 года. «В областном бюджете на финансирование спорта высших достижений был заложен 1,030 млрд руб. Недофинансировано в этом году более 500 млн руб. Это ставит под угрозу участие клубов в чемпионатах мира, России и международных соревнованиях»,— заявил вице-спикер заксобрания Владимир Власов.

Министр финансов региона Галина Кулаченко предположила, что эта задолженность должна решаться не только за счет бюджета, но и спонсоров. Председатель бюджетного комитета Владимир Терешков отметил, что за счет тех спонсоров, которые выполнили свои обязательства по финансированию клубов, решать этот вопрос невозможно.

«При рассмотрении программы госсобственности на комитете промышленности были найдены средства в размере 354,2 млн руб. Их можно заявить в качестве поправок и хотя бы частично покрыть задолженность», — предложил господин Терешков.

На что госпожа Кулаченко предложила уменьшить прогноз по налогу на имущество, который сегодня не выполняется. Однако Владимир Терешков ее не поддержал: «Мне эта позиция не понятна. Если есть сумма средств, давайте закроем свои обязательства». По подсчетам депутатов, минимальная сумма, которую сегодня нужно изыскать на покрытие долга составляет 226 млн руб. Варианты решения этого вопроса депутатам обещали предоставить ко второму чтению поправок в бюджет 2019 года.

Анастасия Реутова