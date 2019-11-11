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Завод «Реновы» на Урале досрочно сменил директора

Совет директоров ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, 49% принадлежит группе компаний «Ренова») досрочно прекратил полномочия гендиректора Ольги Зубиной. Она возглавляла завод с 2017 год.

На заседании руководителем предприятия с 11 ноября был назначен Василий Радько, говорится в документах предприятия. Для него установлен испытательный срок шесть месяцев. Ранее господин Радько возглавлял Гайский завод по обработке цветных металлов (Оренбургская область).

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