Завод «Реновы» на Урале досрочно сменил директора

Совет директоров ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ, 49% принадлежит группе компаний «Ренова») досрочно прекратил полномочия гендиректора Ольги Зубиной. Она возглавляла завод с 2017 год.

На заседании руководителем предприятия с 11 ноября был назначен Василий Радько, говорится в документах предприятия. Для него установлен испытательный срок шесть месяцев. Ранее господин Радько возглавлял Гайский завод по обработке цветных металлов (Оренбургская область).