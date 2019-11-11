В Татарстане с начала года 186 человек скончались от алкоголя

Число смертельных случаев от острых отравлений алкоголем в Татарстане за девять месяцев 2019 года составило 186, что на 26,3% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала года в республике зарегистрировали 462 случая острых отравлений алкоголем, что на 7,2% больше, чем в прошлом году. Большую часть пострадавших составили люди в возрасте 18 лет и старше (91,2% от общего числа отравлений). 5,3% пришлось на подростков, 4,3% — на детей. Согласно анализу соцположения, 47,6% отравившихся составили неработающие жители, 17,7% — работающие, 17,5% — пенсионеры, 7,4% — школьники, 1,3% — остальные учащиеся, 0,4% — бездомные люди, оставшееся число пришлось на прочие категории людей. Чаще всего жители Татарстана травились этанолом (73,6%), неустановленным спиртом (13%), метанолом (11,5%) и 2-пропанолом (1,7%).

"Ъ-Казань"