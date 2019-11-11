Новым вице-мэром Тюмени станет глава аппарата губернатора

Новым заместителем мэра Тюмени будет назначен глава аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко. 11 ноября станет его последним рабочим днем в прежней должности. По данным пресс-службы мэрии Тюмени, новому коллективу его могут представить уже завтра, 12 ноября, на заседании коллегии. Господин Дяченко будет курировать административный департамент.

Артем Дяченко начал карьеру в аппарате губернатора Тюменской области в 2004 году в должности главного специалиста отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления. Позже, в 2006 году, он стал заместителем начальника этого отдела, а с 2007 по 2013 годы возглавлял отдел нормативно-методической работы аппарата губернатора Тюменской области. С 2013 по 2018 годы господин Дяченко занимал пост начальника управления нормативно-аналитической работы, а 14 июня 2018 года был назначен руководителем аппарата губернатора.