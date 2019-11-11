Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%

Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом физический объем вырос на 3,3%. В сфере ТЭК возрос объем экспорта электроэнергии (13%), бензина (7,3%), угля (4,9%).

Положительное внешнеторговое сальдо России за девять месяцев 2019 года сократилось на 11% — до $133,3 млрд. Экспорт упал на 4,8%, импорт увеличился на 0,5%. Внешнеторговый оборот уменьшился на 2,9%.

Крупные доли в составе экспорта:

топливно-энергетические товары — 63,4% (аналогичный период прошлого года — 64,7%);

металл и изделия из него — 9,3% (было 10%);

продукция химической промышленности — 6,4% (было 6,1%);

машины и оборудование — 5,9% (было 5,7%);

продовольственные товары и сырье для их производства — 5,6% (было 5,4%).

По экспорту металла сокращаются поставки чугуна (19,9%), проката плоского из железа и нелегированной стали (15,2%), полуфабрикатов из железа нелегированной стали (7,9%).

Экспорт легковых автомобилей увеличился на 27%, грузовых — на 4,5%. В стоимостном выражении он вырос на 32,6% и на 14,1% соответственно.

Основные торговые партнеры России:

Китай — $79 млрд (рост на 0,5%);

Германия — $38,5 млрд (снижение на 12,7%);

Нидерланды — $37,3 млрд (рост на 10,6%);

Турция — $19,6 млрд (рост на 1,5%);

США — $19,4 млрд (рост на 7,7%).

Как падение профицита платежного баланса России влияет на рубль — в материале “Ъ” «Упал, да удал».