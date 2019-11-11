Доходы России от экспорта нефти снизились на 4%

Доходы от экспорта нефти в России за девять месяцев снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% — до $90,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы. При этом физический объем вырос на 3,3%. В сфере ТЭК возрос объем экспорта электроэнергии (13%), бензина (7,3%), угля (4,9%).
Положительное внешнеторговое сальдо России за девять месяцев 2019 года сократилось на 11% — до $133,3 млрд. Экспорт упал на 4,8%, импорт увеличился на 0,5%. Внешнеторговый оборот уменьшился на 2,9%.
Крупные доли в составе экспорта:
По экспорту металла сокращаются поставки чугуна (19,9%), проката плоского из железа и нелегированной стали (15,2%), полуфабрикатов из железа нелегированной стали (7,9%).
Экспорт легковых автомобилей увеличился на 27%, грузовых — на 4,5%. В стоимостном выражении он вырос на 32,6% и на 14,1% соответственно.
Основные торговые партнеры России:
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