Сирия не готова сотрудничать с Евросоюзом по вопросу беженцев

Сирия не будет сотрудничать с Евросоюзом по вопросам, связанным с мигрантами и беженцами с Ближнего Востока, заявил президент страны Башар Асад в интервью телеканалу RT.

«Мы не готовы. Мы четко заявляли, что мы не собираемся сотрудничать по вопросам безопасности со странами, которые выступают против Сирии во всех сферах: в экономике, безопасности и политике»,— сказал господин Асад.

Он не ожидает, что в Сирию в скором времени вернутся уехавшие граждане. Господин Асад также не рассчитывает на начало процесса по масштабному восстановлению страны из-за отсутствия инвесторов. Он подчеркнул, что «дружественные страны» — Китай, Россия и Иран — станут «приоритетными участниками» в программе восстановления.

«Как вам известно, сейчас в отношении нас действует эмбарго. Американцы на протяжении последних двух лет делали все, чтобы не пустить к нам не только юридических, но даже и физических лиц, желающих инвестировать в Сирию. Им говорили, что они тут же попадут под эмбарго. Так что многие инвесторы боятся направлять капитал в Сирию»,— заявил президент.

Говоря о ситуации в стране, президент отметил, что некоторые бойцы «Сирийской демократической силы» (СДС) недавно согласились интегрироваться в правительственную амию Сирии.

Ранее президент Сирии обвинил Евросоюз в поддержке террористов в стране.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. Беженцев из этой страны начали принимать другие страны, в том числе Турция. По данным AFP, она приняла больше всего сирийских мигрантов — 3,5 млн. Однако они находятся под «временной защитой», поскольку государство не захотело давать им официальный статус беженца.

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