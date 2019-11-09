Асад обвинил ЕС в поддержке террористов

Президент Сирии Башар Асад обвинил Евросоюз в поддержке террористов в стране. В интервью телеканалу RT он заявил, что, несмотря на это, Европа боится беженцев, что является лицемерием.

По словам президента, в ходе конфликта в Сирии миллионы людей бежали в Турцию. Среди них могут быть экстремисты. По его словам Европа боится президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, но при этом нуждается в нем. «Опаснее всего для Европы поддерживать в Сирии террористов. Вот что опаснее всего. Это лицемерие. Как можно бояться этих нескольких миллионов… большинство (из них.— “Ъ”) составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в Сирии десятки террористов, не опасаясь, что они отправляются в твою страну»,— заявил господин Асад.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. Беженцев из этой страны начали принимать другие страны, в том числе Турция. По данным AFP, она приняла больше всего сирийских мигрантов — 3,5 млн. Однако они находятся под «временной защитой», поскольку государство не захотело давать им официальный статус беженца. При этом сирийцы должны находиться в тех провинциях, на пребывание в которых им выдали разрешение. Другие города они могут посещать только в течение короткого времени.

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