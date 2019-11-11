В Екатеринбурге назначили нового директора МУП «Водоканал»

Сегодня власти Екатеринбурга представят нового директора МУП «Водоканал». Им станет Евгений Лузгин, который ранее возглавлял Южную аэрационную станцию (является подразделением «Водоканала»). Как уточнили в мэрии, обязанности представления нового руководителя коллективу взял на себя первый заместитель главы города Александр Ковальчик, который возглавлял предприятие с 2010 по 2018 годы.

С июня исполняющим обязанности руководителя «Водоканала» был Владимир Коромыслов, когда в отставку ушел предыдущий глава предприятия Игорь Дубровин (возглавлял управление с марта 2019 года). До него с января 2018 года «Водоканалом» руководил Евгений Буженинов, с начала — в статусе врио, назначен был в начале мая 2018 года.

Выбрать нового главу «Водоканала» мэр Александр Высокинский обещал еще в конце сентября. Основным кандидатом на должность нового главы считался заместитель директора организации, депутат гордумы Александр Караваев, однако назначен он так и не был. Еще одним кандидатом считался господин Коромыслов.