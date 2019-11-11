Гендиректора «Уралочки» приняли в волейбольный Зал славы в США

Генерального директора волейбольного клуба «Уралочка» Валентину Огиенко включили в волейбольный Зал славы в США. Официальная церемония прошла 9 ноября в Холиоке (Массачусетс, США).

«В первую очередь хочу поблагодарить моих родителей. Также хочу сказать «спасибо» всем тренерам, с которыми я работала. Конечно, это Николай Васильевич Карполь, который мне очень много дал. Каждый из моих тренеров отдавал мне и команде частичку себя. Огромное спасибо девочкам, которые всегда были со мной. Наша команда (сборная) состояла иногда на 60, иногда на 70, а иногда и на 100% из игроков «Уралочки». Нельзя быть великим игроком вне великой команды», — цитирует госпожу Огиенко пресс-служба клуба.

Валентина Огиенко — олимпийская чемпионка 1988 года, чемпионка мира 1990, четырехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка СССР, заслуженный тренер России. Последние 10 лет занимает пост гендиректора волейбольной «Уралочки-НТМК».

В Зал славы включены также легендарный тренер «Уралочки» Николай Карполь, воспитанница свердловского клуба «Уралочка-НТМК», заслуженный мастер спорта Евгения Эстес, а также «уралочки» Роза Салихова и Ирина Кириллова. Первым в Зал славы приняли в 1985 году основателя волейбола Уильяма Моргана.