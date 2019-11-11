«Почта России» сократит сроки доставки посылок по некоторым направлениям

«Почта России» планирует сократить контрольные сроки доставки посылок на 7,8 тыс. направлений, сообщил представитель компании газете «Ведомости». По его словам, контрольные сроки будут составлять от двух до восьми дней.

Новые правила начнут действовать с 15 ноября. Из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тыс. человек и в обратном направлении планируется доставлять посылку за два-три дня, с населением свыше 500 тыс. человек — за один день. «Почта России» пообещала также доставлять за один день посылки из Москвы в некоторые города Московской области — Балашиху, Подольск, Химки, Королев, Мытищи и др.

Согласно информации на сайте «Почты России», доставка посылки из Москвы в Балашиху, Подольск, Химки, Королев или Мытищи займет от двух до четырех дней. В документе (.pdf) на сайте также можно узнать контрольные сроки по другим направлениям.

Первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин утверждает, что изменение сроков пересылки связано с инвестициями в инфраструктуру, пересмотром маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.

Гендиректор «Почты России» о цифровизации компании — в интервью “Ъ” «Доставлять качественнее и быстрее всех — наша главная бизнес-задача».