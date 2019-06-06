«Доставлять качественнее и быстрее всех — наша главная бизнес-задача»

«Почта России» в 2019 году завершит акционирование предприятия. Помимо изменения формы собственности и модернизации логистической сети компания также создает новые цифровые сервисы для корпоративных клиентов и потребителей. В перспективе двух-трех лет до половины выручки компания намерена получать через цифровые сервисы, рассказал в интервью Business Guide гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

Business Guide: В текущем году президент России впервые за много лет провел встречу с руководством «Почты России». Какие задачи поставил перед вами Владимир Путин?

Николай Подгузов: Приглашение меня как генерального директора «Почты России» к Владимиру Путину свидетельствует о том внимании, которое руководство страны уделяет вопросам развития почтовой связи. И если на уровне президента и премьер-министра это внимание столь пристальное, то и ответственность более высокая.

Внимание первых лиц государства к «Почте России» как олицетворению всей почтовой отрасли вполне естественно, потому что в нашей компании работают более 330 тыс. человек. Мы присутствуем во всех регионах нашей страны. У «Почты» довольно много тянущихся еще с советских времен инфраструктурных ограничений и нерешенных вопросов, которые нам надо решать. И внимание к такому огромному предприятию, которое необходимо модернизировать к условиям новой цифровой экономики,— это очень важно.

Нам удалось за последние год-полтора продемонстрировать солидные результаты, которые показывают, что «Почта России» поступательно развивается, темпы обновления почтовой отрасли возросли. В частности, нам удалось в этом году принять программу повышения заработных плат на предприятии сотрудникам основного производства. Мы планируем в ближайшие полтора года — а если будут ресурсы, может быть, и быстрее — в среднем на 20% повысить заработную плату таких категорий сотрудников, как почтальоны, операторы, замначальника отделения почтовой связи, начальники отделения почтовой связи, водители и ряд рабочих профессий.

Безусловно, президента волнует социальный аспект развития «Почты России». Во многих населенных пунктах, особенно отдаленных, «Почта России» является центром притяжения. Мы говорили о том, что сделать из отделения качественный центр предоставления социальных, бытовых, консультационных, диагностических услуг, где-то и с магазинчиком — это задача приведения «Почты России» к самым современным стандартам.

Интересует президента и Почта Банк. Это тоже успешно развивающийся проект по предоставлению финансовых услуг населению на всей территории нашей страны. Отдельные банки сокращают свою сеть, мы же, наоборот, на базе отделений «Почты России» расширили количество отделений Почта Банка уже почти до 17 тыс. и дальше будем расширяться до соответствия количества окон Почта Банка количеству почтовых отделений — в пределе до 40 тыс.

У нас большие инфраструктурные изменения: мы создаем новую логистическую систему «Почты России». Поэтому задач много, мы их планомерно решаем.

BG: Обсуждалась ли с президентом стратегия развития «Почты России» в 2019–2023 годах?

Н. П.: Да, я доложил президенту о наших планах и получил поддержку. Если говорить о стратегии предприятия, то один из важнейших ее элементов — это трансформация организации из федерального государственного унитарного предприятия в акционерное общество со 100-процентным госучастием. Такая форма хозяйствования позволяет быть гораздо более гибкими и принимать решения оперативнее, и эти решения могут быть гораздо более эффективными. Акционирование предприятия завершится до 1 октября 2019 года — в сроки, установленные законодательством.

Кроме того, стратегия предполагает обновление логистической инфраструктуры, строительство и создание нескольких десятков центров, связанных единой системой с пунктами выдачи заказов, отделениями почтовой связи, курьерской доставкой, почтоматами. Научиться доставлять все качественнее всех, быстрее всех и надежнее всех — вот это, наверное, наша главная бизнес-задача. В комплексе задача — за несколько лет перейти в современную цифровую логистическо-почтовую компанию с достойным выполнением социальных обязательств.

BG: Еще несколько лет назад «Почта России» менее других крупных компаний ассоциировалась с цифровизацией, но за последние годы появились сервисы, которые можно причислить к цифровым. Что подтолкнуло вас к тому, чтобы сделать упор на современные технологии?

Н. П.: Не скрою, создавалось впечатление, что мы застряли где-то еще в советских временах. С другой стороны, мы должны идти в ногу со временем, обеспечивать современный уровень услуг. Мы находимся в конкурентном поле — если не обновляться, то конкуренцию мы проиграем и у нас останутся только недоходные виды деятельности. Мы зарабатываем на логистических услугах и направляем эти деньги на содержание довольно большого куска инфраструктуры, который не окупает себя. Поэтому наш путь в реализации огромного потенциала, который заложен в «Почте России»,— это современное развитие, интернет вещей, цифровизация сервисов, максимально удобный вариант обслуживания клиентов и предоставление услуг.

Мы по-прежнему доставляем около 2 млрд писем в год в бумажном виде. Но рано или поздно бумага уйдет в прошлое. Поэтому доставка юридически значимой электронной корреспонденции будет характеризовать новое лицо почты. Например, от ГИБДД мы получаем информацию по цифровым каналам — это просто файлы, которые мы конвертируем в бумагу и доставляем до конечного потребителя. То есть на плече «отправитель-почта» мы уже перешли в цифровой канал. Перейти полностью в цифровой канал на этапе доставки таких писем не всегда получается, потому что пока не все граждане готовы получать информацию в электронном виде.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Конечно, работать по старинке, когда почтальон опускает в ящик извещение о том, что пришла какая-то корреспонденция или посылка,— это прошлый век, а может, и прошлое тысячелетие. Сервис получения посылок по push-уведомлениям мы запустили в августе прошлого года. За это время уже почти 20 млн потребителей начали получать отправления без необходимости заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта — с помощью электронной идентификации.

Мы активно работаем над доставочной платформой «Почты России». Она объединит все отделения «Почты России», пункты выдачи заказов, курьерскую доставку, почтоматы. Она позволит выбирать временные интервалы, когда доставка может быть осуществлена, выбрать удобный способ получения, и приведет ее в то состояние, которое будет отвечать самым высоким клиентским ожиданиям. Осенью, я надеюсь, первые результаты нашей работы сумеем продемонстрировать потребителю.

Запуск второй очереди логистического почтового центра «Внуково» и вывод его на проектную мощность позволят нам доставлять посылки в Москве и Московском регионе в пределах 24 часов. Это тоже тот стандарт качества, который диктует потребитель. Уже нельзя ждать посылку три-четыре дня, если ты живешь в мегаполисе.

BG: Какими были ваши первые шаги, когда стало очевидно, что «Почта России» нуждается в цифровизации? Какой была ваша личная роль в этом процессе?

Н. П.: Цифровизация — это не дань моде, а новые требования к работе любой компании, новые стандарты. Она позволяет сделать более прозрачными процессы, убрать излишние административные функции, уйти от бумаги и получить более качественную работу всей компании. Для нас очень важно здесь и сейчас понимать, как работают отделения почтовой связи в Петропавловске-Камчатском, Магадане или любой другой точке нашей страны. Связать это все в единую платформу — та задача, которую можно назвать просто гигиеной правильной и эффективной работы предприятия.

Мы поставили эту задачу самой первой и пока за год-полтора еще не сумели решить полностью. Но наши подходы уже дают свои результаты: есть понимание общей картинки, сразу же заметно довольно серьезное сокращение издержек и повышение эффективности работы компании.

Моя роль как инициатора, как главного «интересанта» обновления, безусловно, серьезная. На форуме «Открытые инновации» обсуждался вопрос, кто должен быть chief digital officer (CDO, директор по цифровым изменениям) в компании. Я ответил, что в «Почте России» CDO — это я, потому что я требую от своей команды цифровизации, а у меня самый большой ресурс в компании требовать и добиваться поставленных задач.

BG: Какие ближайшие приоритеты вы для себя определяете в этой работе?

Н. П.: Планомерная реализация стратегии «Почты России». Стать акционерным обществом. Запустить несколько логистических центров уже в ближайшие шесть-девять месяцев для того, чтобы продвинуться в создании логистической системы. Обновить доставочную платформу и создать цифровую логистическую платформу «Почты России» с участием серьезно обновленных мобильных сервисов. Закрепить за «Почтой России» статус оператора государственной электронной почтовой системы. Заставить работать цифровые каналы выручки. Уже более 1 млрд руб. в месяц мы зарабатываем через цифровые каналы. Чуть ли не половина выручки от юридических лиц по доставкам генерируется через сайт «Почты России» и мобильные приложения.

Есть и другие задачи, например приведение в порядок сети почтовых отделений. В прошлом году мы сделали 3 тыс. ремонтов и в этом году должны эти темпы сохранить.

Разрабатываем концепцию обновления Московского почтамта. Плотно работаем с правительством Санкт-Петербурга: обсуждаем проект модернизации Петербургского почтамта и прилегающей к нему территории. Фасады почтамта будут отремонтированы уже к августу.

Если будет финансовая возможность, сократим сроки повышения заработных плат с установленных полутора лет до меньшего периода. Это тоже важно. Я считаю, что работники «Почты России» заслуживают более внимательного отношения к себе со стороны руководителей. И вообще статус работника «Почты России» должен повышаться — это очень важная и востребованная в современных условиях профессия. У нас по-прежнему почтальоны приносят пенсию 15 млн населения. Так что задач много, и они разноплановые.

BG: Насколько существенно можно увеличить выручку «Почты России» благодаря цифровым сервисам?

Н. П.: Конечно, это первоочередная задача по современному развитию почты. Задействование официального сайта и мобильного приложения «Почты России» позволяет сильно повысить скорость предоставления услуги, ее качество. Фактически половину нашей деятельности мы вполне способны перевести в цифровые каналы в ближайшие два-три года. И от этого во многом будет зависеть коммерческий успех «Почты России».

BG: В прошлом году «Почта России» выносила на рассмотрение рабочей группы по содействию реализации новых инвестпроектов проект по созданию роботизированного фулфилмента. Сообщалось, что ему необходимы 4,6 млрд руб. частных инвестиций. Какова судьба этого проекта, нашли ли вы партнеров?

Фото: Почта России

Н. П.: С проектом все хорошо. Мы приступили к его самостоятельной реализации. В октябре прошлого года мы создали компанию совместно с ВТБ «Национальные логистические технологии». Она должна за ближайшие два с половиной года построить около 40 логистических почтовых центров по всей стране. Пилотный проект мы уже запустили во Внуково, аналогичную зону создаем в Новосибирске, в Казани, в Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону. Степень автоматизации будет зависеть от количества товаров, которые в фулфилмент-центрах будут храниться. Если это большой объем, то многие процессы будут роботизированы. Там, где поток товара будет незначителен, мы будем иметь больше механизации или организовывать этот процесс силами операторов. Совмещение логистической «трубы» «Почты России» с организацией фулфилмент-центров позволит значительно сократить сроки доставки.

BG: Какие инвестиции потребуются «Почте России» для цифрового прорыва?

Н. П.: До 2023 года мы планируем направить на цифровизацию около 40 млрд руб. На создание логистической системы — общий объем инвестиций около 48 млрд руб. Но это предварительные оценки. В перспективе мы оцифруем преобладающее число процессов. Например, социальная платформа «Почты России» — это тоже цифровой продукт, его развитие потребует большего количества инвестиций.

Президент—председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: Основной предпосылкой для создания Почта Банка в 2016 году было наше желание сделать базовые финансовые услуги доступными и удобными для широких слоев населения, причем не только в крупных городах, но и в удаленных и малых населенных пунктах. 80% точек банка расположено в небольших городах и сельской местности. Например, банк присутствует даже в селах, где живут всего 100 человек. Обеспечить повсеместное присутствие банка удается благодаря открытию представительств банка в почтовых отделениях, которые есть практически везде. В результате клиентская база Почта Банка составляет уже 10 млн человек. Многие из этих людей раньше просто не имели физической возможности пользоваться современными банковскими услугами: до маленьких сел и деревень во многих районах нашей страны крупные банки просто не доходят. Сейчас благодаря Почта Банку такая возможность у них есть. Мы очень рады, что наш совместный с «Почтой России» проект был успешно реализован за столь короткий срок. Почтовые банки есть почти во всех странах мира, и везде это банки с большой, иногда столетней историей, которые обслуживают многие поколения людей. Мы считаем, что сегодня Почта Банк можно рассматривать не просто как очередной крупный финансовый институт, а как системообразующую компанию, которая формирует настоящий «финансовый каркас» страны, влияет на ее экономическую историю, делает банковские услуги доступнее всем жителям России.

Интервью взял Владислав Новый