В Екатеринбурге ищут подрядчиков на ремонт восьми улиц

Мэрия Екатеринбурга объявила два конкурса на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в уральской столице. Общую максимальную стоимость работ оценили в 477,852 млн руб. Как следует из конкурсной документации , деньги будут выделены из федерального бюджета и городской казны.

Первый конкурс на 242,868 млн руб. касается ремонта улиц Светлореченской (от Объездной до Суходольской), Суходольской (от Светлореченской до Евгения Савкова), Бебеля (от Готвальда до Технической), Готвальда. Второй конкурс на 234,984 млн руб. предполагает ремонт проезжей части улиц Белореченской (от Шаумяна до Волгоградской), Луначарского (от Малышева до Тверитина), Юлиуса Фучика, Академика Бардина (от Ясной до Амундсена). Заявки на оба конкурса будут принимать до 18 ноября. Победителей выберут 20 ноября. До сентября 2020 года они должны будут выполнить все работы.