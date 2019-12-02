Эрнст Мейер, астролог, предсказывающий погоду (Швейцария)

В Средние века люди воспринимали мир как единое целое и видели прямую связь между планетами и людьми. Именно тогда астрология была, как говорится, на коне. Но и в нашёе время, несмотря на все научные открытия, она не сдала позиции — в Европе астрологией увлекались всегда (этот снимок швейцарского астролога сделан в середине 1970-х), у нас — с начала 1990-х, когда примат академической науки ослаб. Вспомните бесконечные гороскопы, которые печатали на последних полосах газет и журналов!

Очередной виток моды на звездочетов мир переживает прямо на наших глазах, причем среди их адептов — молодежь. Приложения для смартфонов, астрологические соцсети — вот приметы новой астрологической эры. И хотя ученые уже назвали астрологию лженаукой, даже они вынуждены признать: на нас влияет так называемая космическая погода. А это уже немало.

Что еще достоверно известно о наших взаимоотношениях с небесными телами, читайте в материале «Планета как примета»