Планета как примета

Популярная тема последних недель — ретроградный Меркурий. Стоит ли жить с оглядкой на планеты, Луну и гороскоп?

Кирилл Журенков

Пока социологи в России фиксируют падение интереса к астрологии, по всему миру она переживает очередной расцвет. По крайней мере среди молодого поколения. Пример тому — ретроградный Меркурий, который прописался в соцсетях и информационных лентах.

Сначала немного ликбеза. Ретроградный Меркурий — это оптическая иллюзия, когда наблюдателю с Земли кажется, что эта планета начинает двигаться в обратную сторону. Меркурий бывает ретроградным чаще других «собратьев» по Солнечной системе — примерно три раза в год. И каждый раз астрологи бьют тревогу, советуя: не подписывать никаких важных документов, не совершать крупных покупок, не доверяться технике и еще много различных «не». Почему тревожит именно бизнес, а не, скажем, любовь? Все дело в названии планеты, отсылающей нас к древнеримскому богу — покровителю торговли и прибыли.

В последние годы интерес к ретроградному Меркурию, как и к астрологии в целом, заметно вырос. Судите сами. Вот март этого года: по всему миру произошел сбой Facebook и Instagram. Официальная версия: «изменения в конфигурации сервера». Но астрологи тут же предложили свое объяснение: ретроградный Меркурий! «Можете не верить в ретроградный Меркурий. Зато в него верит Instagram»,— издевались пользователи соцсетей. В нынешний осенний «ретроград» — очередной всплеск интереса. Ну, к примеру, популярная сесть кофеен предложила фраппучино, посвященное ретроградному Меркурию, а на Хэллоуин (эти два события как раз совпали) можно было выбрать себе… соответствующий «прикид». Допустим, маску для сна с надписью «Разбудите меня, когда ретроградный Меркурий закончится» или халатик с созвездиями. Мода не обошла и Россию — один ювелирный бренд совместно с автором популярного телеграм-канала по астрологии выпустил капсульную коллекцию украшений — кулон в виде знака Меркурия и кольцо с лунными фазами.А вот статистика: согласно Google, число запросов об этом явлении с начала 2010-х увеличилось в три раза!

Объяснение?

Западные эксперты кивают на миллениалов, которых, мол, не удовлетворяет действительность, вот они и обращаются к «практикам нью-эйдж» и астрологии, в частности.

Согласно Pew research Center, в США 37 процентов женщин и 20 процентов мужчин верят в астрологию, причем самые высокие цифры среди людей среднего возраста и молодых (по России показатели чуть меньше — около 15 процентов населения). Косвенный признак популярности астрологии — модные стартапы. Пример: инвестиции в популярное сегодня приложение Sanctuary, уже прозванное «Uber от астрологии», за считанные дни составили 1,5 млн долларов. А вот другое, не менее популярное приложение — Co-Star, собравшее для начала более 5 млн долларов. От конкурентов оно отстроилось благодаря тому, что фактически является соцсетью: можно не просто получать гороскопы и натальные карты, но и сравнивать их с гороскопами других людей. С момента запуска в 2017 году приложение было скачено более 3 млн раз!

Есть ли научные доказательства того, что планеты, Луна или Солнце влияют на Землю и обитающих здесь существ? «Огонек» обратился за разъяснениями к Тамаре Бреус, доктору физико-математических наук и ведущему научному сотруднику лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН.

— Гравитационного влияния планет на людей мы не видим, хотя информация о каких-то небесных явлениях может воздействовать на психику излишне эмоциональных людей,— говорит эксперт.— Раньше увлекались парадом планет, когда они, вращаясь вокруг Солнца, выстраиваются друг за другом. Считалось, что в этом случае влияние усиливается, хотя по сравнению с другими факторами оно все равно пренебрежимо мало. А вот что действительно оказывает на нас влияние, так это Солнце и его атмосфера. По сути, мы погружены в потоки солнечной плазмы, они действуют на магнитосферу Земли, вызывая магнитные бури, полярные сияния.

Как отмечает Тамара Бреус, так называемая космическая погода напрямую влияет, например, на технические системы нашей планеты. Самый известный пример — геомагнитная буря 13–14 марта 1989 года, сопровождавшаяся сбоями в энергосистеме канадской провинции Квебек. И, конечно, все это чувствует человек.

— Есть метеозависимые и магнитозависимые люди, которые страдают от земной и, соответственно, космической погоды,— уточняет эксперт.— Например, существуют диапазоны колебаний магнитного поля, которые схожи с ритмами человеческого мозга и могут входить с ними в резонанс. Отсюда плохое самочувствие. Или, допустим, гемоглобин крови содержит железо, а значит, из-за магнитной бури может измениться и наш кровоток.

Как подчеркивает эксперт, эти эффекты долгое время вызывали споры, так как сами процессы нестабильны, к тому же сильно зависят от внутреннего состояния человека. К примеру, при заболеваниях, раскачивающих сердечно-сосудистую систему или психику, чувствительность людей к геомагнитным бурям растет. И наоборот, тренированный человек их просто не почувствует. Однако последние эксперименты все же доказали: воздействие есть!

Не все так однозначно и с воздействием планет на человека. Многие специалисты с интересом относятся к экспериментам французского психолога Мишеля Гоклена, называвшего себя неоастрологом. Он открыл так называемый эффект Марса: оказалось, что статистически заметное число выдающихся спортсменов-чемпионов рождалось, когда Марс начинал восходить или достигал своей верхней кульминации. Что это значит и как объяснить? Вопрос для ученых все еще актуален.

Как актуален вопрос и с влиянием Луны на живые организмы Земли. «С научной точки зрения лунное воздействие на животных очевидно и абсолютно бесспорно»,— говорит Тобиас Кайзер, специалист по хронобиологии и эволюционной геномике из Института эволюционной биологии Макса Планка в интервью западным СМИ.

Вот последнее открытие исследователей из Университета Стокгольма: оказывается, опыление кустарника Ephedra foeminea связано с… полнолунием — растения каким-то образом «понимают», что оно наступило.

Или возьмем кораллы. На их размножение влияют лунные ритмы, хотя сам механизм этого влияния так пока и не ясен (очередная версия появилась недавно в журнале Invertebrate Reproduction & Development).

Сложнее обстоит дело с человеком, однако и здесь влияние Луны, скорее, подтверждается. Например, согласно исследованию профессора Кристиана Кайохена из Базельского университета в Швейцарии, лунные циклы влияют на человеческий сон даже тогда, когда человек не знает, какая сейчас Луна на небе. Но, пожалуй, самая неожиданная гипотеза недавно опубликована BBC со ссылкой на авторитетных ученых: некоторые люди, вероятно, чувствовуют колебания в магнитном поле Земли, вызванные Луной. На чем основано это предположение? На открытии протеина, названного криптохромом, он работает как… своего рода магнитный сенсор. И он же в ответе за молекулярные часы, управляющие циркадными ритмами. Так что, похоже, пора сформулировать еще один парадокс: чтобы понять, как на нас влияет небо, надо всмотреться глубоко в себя.

Брифинг

Владимир Якименко, астроном, член правления Евро-Азиатского общества Международного астрономического союза, преподаватель ТюмГУ: — Следует отметить: ни одно астрологическое предсказание не исполнялось. Примером тому могут служить высказывания Региомонтана (выдающийся немецкий астролог, астроном и математик XV века.— «О»). Не сбылась кончина нашей планеты, предсказанная астрологами в 1961 году, не обнаружили и никогда не обнаружат планету, движущуюся между Солнцем и Меркурием, никогда ни одно выстраивание планет в один ряд не приводило к гибели Солнечной системы. — А во что верят сами астрономы? — Мы тоже веруем. Но веруем в людей, которые бывают хорошими или плохими. Мы знаем, что Вселенная состоит из химических элементов, расположенных в таблице Дмитрия Ивановича Менделеева. Не обнаружив другого разума, мы верим, что этот разум может быть во Вселенной, и связаться с ним, естественно, будет очень трудно. Мы знаем, что все конечно — от жизни человека до жизни звезд, галактик. Мы веруем, что любой небесный объект способен переходить из одного физического состояния в другое: сверхновая звезда может быть в итоге белым карликом, нейтронной звездой или черной дырой. Мы веруем в могущество человеческого разума. Источник: «Вслух.ру»

Александр Сергеев, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, научный руководитель проекта «Всероссийская лабораторная»: В СССР идеология предписывала людям держаться научной точки зрения. Сведения о телепатии, астрологии распространялись полуподпольно. Были квартирники, на которых рассказывали об инопланетянах. Информационные потоки сдерживались методами цензуры и пропаганды. Люди чувствовали это. Поэтому, когда нахлынула свобода, народ начал купаться во всей этой аномальщине, экстрасенсорике. Люди вполне справедливо рассуждали: если нам коммунисты врали про политику, про экономику, про репрессии, то, наверное, врали и про астрологию, науку и все остальное. Мы до сих пор эту вольницу переживаем. Плюс пошел ренессанс религии, которая раньше тоже была нон грата. В 1990-е годы почти в ноль рухнула научно-популярная литература. Только в последнее десятилетие этот рынок худо-бедно восстанавливается. Однако лженаучные идеи очень хорошо укоренились. Источник: Lenta.Ru