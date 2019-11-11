Нормальная светская жизнь

На прошлой неделе не праздновала день рождения Ксения Собчак. Именинница решила не становиться главным инфоповодом недели и «пропустила вперед» сразу два важных события: ужин благотворительного фонда «Друзья» и премьеру спектакля «Норма» Максима Диденко по роману Владимира Сорокина. В случае с ужином «Друзей», который проходил непосредственно в день рождения госпожи Собчак, можно было бы пошутить, что она приватизировала чужую вечеринку, придя туда с мужем Константином Богомоловым и оказавшись в кругу не только «Друзей», но и друзей. И все-таки нет, нельзя было бы просто взять и перехватить внимание аудитории у ведущего вечера и члена правления фонда Ивана Урганта. Да и среди «Друзей» оказался Сергей Капков, который уже давно не посещает дни рождения Ксении Собчак. Ужин был посвящен объявлению нового члена правления фонда «Друзья»: им стал Иван Стрешинский. Ранее он неоднократно становился победителем вечеринок Rock Charity Battle, которые стали визиткой фонда. Формат «состоявшиеся мужчины играют на гитарах во имя добра» можно было бы подавать отдельной франшизой. Но ближайший баттл сменил репертуар: 14 ноября в галерее «Времена года» состоявшиеся мужчины будут петь песни Аллы Пугачевой.

Во втором случае Ксения Собчак вновь не стала переключать все внимание на себя, хотя и дебютировала в абсолютно новом для себя статусе — жена худрука. И это, пожалуй, более выразительный статус, чем даже кандидат в президенты. Спектакль «Норма» стал дебютом худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Известно причем, что Богомолов-режиссер не является фанатом режиссера Максима Диденко, однако Богомолов-менеджер тут же доверил Максиму Диденко первое место в череде премьер, которые вовсю готовит Театр на Малой Бронной. Премьера шла два вечера подряд на сцене удаленного от светских троп Дворца на Яузе, однако добрались все-все-все. От Виктории Лопыревой и Ивана Алексеева (Noize MC) до Тины Канделаки, заклятой бывшей подруги госпожи Собчак, Леонарда Блаватника, Людмилы Нарусовой. Ну и, конечно, православно-патриотических активистов, которые ходят за господином Богомоловым начиная с выхода на сцене МХТ «Идеального мужа». Активисты не пожалели 24 тыс. руб. на покупку трех билетов, чтобы попасть в зал, и там постарались раскачать лодку. В спектакле есть ложный финал первого акта: занавес закрывается, на авансцену выходит Евгений Стычкин с ассистентами, условными Силовиком и Сорокиным, и предлагает залу спеть всем вместе песню «Одинокая гармонь». Тут активисты взвились и хорошо поставленными голосами спросили: «А вы, Евгений, уже поели говна?» В отличие от автора романа, они не использовали термин «норма» и, кажется, планировали смутить господина Стычкина грубым словом. На что тот, не задумываясь, ответил, что ему 46 лет и уж говна-то он за время жизни в Союзе наелся порядочно. Днем позже на спектакль пришел видный акционист Петр Верзилов с барышней. Самое занятное, что, когда ему на том же моменте спектакля сунули в лицо микрофон и камеру, призывая исполнить песню, господин Верзилов стушевался и петь не стал. Зато ему не слабо выбежать на футбольное поле во время финала чемпионата мира по футболу в костюме полицейского! Вместо него инициативу подхватил господин Алексеев. Финал «Нормы» зал оба дня встречал такими долгими и продолжительными аплодисментами, будто показывали что-то оптимистическое.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”