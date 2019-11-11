«Позиции сданы чуть-чуть»

Петербургское отделение партии «Единая Россия» на 34-й конференции обновило партийное руководство на 10%. В политсовете сменились десять человек, а также двое новых партийцев вошли в президиум отделения. Глава петербургских единороссов Вячеслав Макаров заявил, что серьезных нарушений на выборах не было, вопреки словам главы ЦИК Эллы Памфиловой. На всероссийский съезд партии он направил представителей партии, оказавшихся в центре самых громких выборных скандалов. В их числе Михаил Доброхотов, который, будучи председателем ИКМО «Черная речка», не исполнял судебные решения.

Во время своего 45-минутного выступления господин Макаров заявил, что «Единая Россия» подтвердила свое лидерство в городе тем, что именно от нее избралось больше всего муниципальных депутатов — 959 из 1560. При этом господин Макаров заявил, что нарушений на выборах практически не было, а те, что имелись, «не могли исказить действительную волю избирателей».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова обвиняла господина Макарова во вмешательстве в муниципальные выборы и сообщала, что у нее имеются соответствующие доказательства. Кроме того, она, как и, например, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов и многие другие, называла прошедшие выборы одними из самых грязных в истории России.

При этом люди, сделавшие их такими, в «Единой России» получили признание, награды и даже повышения. Например, экс-глава ИКМО «Черная речка» Михаил Доброхотов, о котором тоже говорила Элла Памфилова, отмечая, что его комиссия не исполняла решения судов о регистрации кандидатов. Господина Доброхотова отправят на всероссийский съезд «Единой России» в Москву. Сейчас он является исполняющим обязанности главы муниципальной администрации «Черной речки». С ним отправятся нынешний замглавы МА «Аптекарский остров» Станислав Ристич, который, как утверждают проигравшие выборы кандидаты от «Справедливой России», был «координатором фейковых кандидатов» на всей Петроградской стороне и в «Черной речке», а также несколько других героев прошедших выборов.

Господин Макаров привел слова лидера «Единой России» Анатолия Турчака, сказав, что партия «жахнула всех». При этом он отметил, что выборы были политически жесткими. Он раскритиковал однопартийцев, которые пошли на выборы самовыдвиженцами. Именно из-за них, считает он, единороссы потеряли позиции в муниципалитетах (результат в сравнении с выборами 2014 года упал на 16%). «Идешь от "Единой России" — это всегда много десятков процентов к результату»,— заявил господин Макаров.

Этим бонусом, например, не стал пользоваться губернатор Петербурга Александр Беглов, идя на выборы. Он ранее приостановил свое членство и заявлял, что среди кандидатов является «единственным хозяйственником, не принадлежащим ни к одной политической партии».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга единоросска Любовь Совершаева отметила, что «позиции партии сданы чуть-чуть» и причина этого — неудача в формировании единой команды кандидатов, которая связана прежде всего со «вспышками внутрипартийных конфликтов». Также она заявила о «стремлении некоторых групп сохранить контроль над муниципалитетами в личных интересах, связанных с парламентскими выборами 2021 года».

Помимо этого в политсовете и президиуме партии произошли плановые изменения. Они обновились на 10%. Из наиболее значительных перестановок был перевод в рядовые члены партии бывшего члена политсовета депутата ЗакСа Андрея Анохина. Помимо него из этого же списка были исключены Ватаняр Ягъя — советник Вячеслава Макарова, экс-глава жилищного комитета Юнис Лукманов (сейчас председатель совета директоров автохолдинга РРТ) и еще семь человек.

На их место пришли другой советник Вячеслава Макарова Михаил Плешаков, депутат МО «Кронверкское» Юлия Шутова, глава МО «Пискаревка» Оксана Умнова (она является дочерью депутата ЗакСа Веры Сергеевой) и другие.

Также на 10% обновился и президиум политсовета, в который входят 19 человек. Из него были исключены глава Контрольно-счетной палаты Петербурга Вадим Лопатников и глава Выборгского района города Валерий Гарнец. Вместо них в президиуме будут заседать верный соратник Вячеслава Макарова Никита Титенко и аудитор Контрольно-счетной палаты Юрий Шутов.

Олег Дилимбетов