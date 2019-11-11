Пакетик с кокаином навел на новые подозрения

Как стало известно “Ъ”, в Кунцевском райсуде Москвы начался процесс по уголовному делу вора в законе Кахабери Парпалии (Каха Гальский), обвиняемого в хранении кокаина. Несмотря на высокий статус в криминальной среде, обвиняемый ранее судим не был, а сейчас настаивает на том, что стал жертвой провокации спецслужб. Мало того, «законник», который уже почти год провел в одиночной камере, опасается, что в будущем ему могут предъявить новые необоснованные обвинения, в том числе в организации избиения со смертельным исходом, совершенного в 2007 году: по данным представителей подсудимого, у знакомых господина Парпалии сейчас якобы выбивают соответствующие показания против него. Ранее силовики инициировали процедуру лишения «авторитета» российского гражданства, но до завершения она так и не дошла.

Процесс по делу 44-летнего Кахабери Парпалии, обвиняемого в незаконном хранении и перевозке наркотиков в крупном размере (ч. 2. ст. 228 УК РФ), проходит в Кунцевском суде под председательством Сергея Астахова. На предварительном заседании он отклонил все ходатайства защиты: адвокаты требовали признать недопустимыми доказательства следствия, вернуть дело в прокуратуру и т. п. Адвокат подсудимого Ярослав Пакулин объяснил “Ъ”, чем защита мотивировала свои ходатайства. По версии следствия, при задержании в декабре прошлого года в кармане брюк у вора в законе была обнаружена упаковка, в которой находились восемь граммов кокаина. Как рассказал адвокат Пакулин, задержание было произведено на Рублевском шоссе при въезде в Москву. Кахабери Парпалия ехал в бронированной иномарке в сопровождении машины с охраной. Кортеж был остановлен сотрудниками ДПС, рядом с которыми находились оперативники 20-го отдела МУРа, специализирующегося на разработке лидеров криминальной среды, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ и бойцы спецназа. Последние приказали всем выйти из машин, что и было выполнено. «Если бы у Кахабери находились наркотики, он мог спокойно сначала от них избавиться, а затем выйти из машины. Однако он сразу же выполнил требование силовиков»,— сказал защитник. Господин Пакулин также сообщил, что во время следствия, которое вел отдел МВД по району Кунцево, почему-то не было проведено исследование свертков на наличие отпечатков пальцев или биологических следов. А на срезах ногтей и в карманах брюк Кахабери Парпалии следов наркотиков не было выявлено.

Адвокат особо подчеркнул, что ранее Кахабери Парпалия ни разу не привлекался к уголовной ответственности. По его словам, претензии к уроженцу Гальского района Грузии, который ныне входит в состав Абхазии, появились лишь весной 2018 года. Тогда сотрудники Сочинского отдела УФСБ по Краснодарскому краю по указанию руководства инициировали проверку получения Кахабери Парпалией в 2004 году гражданства России, а ранее — паспорта в Абхазии. На основании данных, предоставленных замглавы Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии, российские силовики сделали вывод, что «законник» предоставил в РФ ложные данные, и прокуратура обратилась в Центральный райсуд Сочи с заявлением о незаконности получения господином Парпалией российского гражданства. В суде защита господина Парпалии предоставила ответ директора СГБ Абхазии о том, что все нужные документы Кахабери Парпалии выдавались законно. Однако суд лишил вора в законе гражданства. Впрочем, по словам представителей господина Парпалии, после этого началась процедура обжалования судебного решения, которая тянется по сей день. «Видимо, потому, что быстро лишить Парпалию гражданства РФ и выдворить его из страны не получилось, и была проведена силовая акция с задержанием последнего»,— предполагают адвокаты «авторитета». Они также отмечают, что с момента задержания Кахабери Парпалия находится в одиночной камере столичного СИЗО-6 «Печатники» (предназначен для содержания женщин) в «спартанских условиях»: у него нет ни телевизора, ни холодильника. Ярослав Пакулин со слов своего подзащитного говорит, что последнего периодически посещают сотрудники 20-го отдела МУРа и управления «К» ФСБ, которые пытаются с ним «договориться», обещая в противном случае «длительный срок». О чем идет речь, «законник» не поясняет, лишь отмечает, что считает свое дело «коммерческим заказом».

Тем временем адвокаты считают, что их клиенту грозят новые обвинения. По словам Ярослава Пакулина, ему с коллегами стало известно, что Кахабери Парпалия проверяется на причастность к совершенному еще в 2007 году в центре Москвы нападению на приезжего из Чечни Адлана Хуциева — зятя владельца сети столичных ресторанов. Он был зверски избит и скончался от травм в больнице. Нападавших установить не удалось. Однако недавно в Москву был этапирован из колонии 45-летний Заза Матуа, земляк господина Парпалии, в 2010 году осужденный за убийство, грабеж и разбой. Срок он отбывал в Архангельской области, но когда стало возможным условно-досрочное освобождение, Матуа неожиданно перевели во владимирскую колонию, где, как утверждает адвокат осужденного Джемал Гвагвалия, его подзащитный подвергся избиениям и угрозам. «От него побоями и под угрозами совершения сексуального насилия требовали подписать признание, что он по заказу Парпалии вместе с двумя соучастниками совершил нападение на Адлана в 2007 году,— пояснил защитник.— В итоге он все подписал». Господин Гвагвалия заявил “Ъ”, что его клиент в Москве вообще был всего один раз и совсем не в то время, когда было совершено преступление. Адвокат также добавил, что его подзащитного уже допросил следователь управления Следственного комитета России по ЗАО Москвы, который ведет дело о нападении в 2007 году, и осужденный заявил о пытках и угрозах в колонии, после которых он согласился подписать явку с повинной и оговорить себя и Парпалию. Матуа, по словам защитника, показал следы пыток и согласился пройти полиграф и медицинскую экспертизу.

Адвокаты Кахабери Парпалии, в свою очередь, полагают, что показания земляка «законника» требовались для того, чтобы привлечь к ответственности и его самого, добавив новых необоснованных обвинений, включая, не исключено, избиение со смертельным исходом (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

Андрей Петров