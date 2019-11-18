Кто на первой базе

Легендарными первопроходцами в применении экономической теории к арт-рынку были Мэй Цзяньпин и Майкл Мозес, которые проанализировали аукционные продажи произведений искусства, начиная с 1875 года. И на основании этих исследований построили методику индекса повторных продаж. Предложенная методика исходит из того, что произведение может переходить из одной частной коллекции в другую через продажу на аукционе. Различие в цене продажи в разные годы должно отмечать рост цен в процентном соотношении и экстраполироваться на сегмент в целом, демонстрируя динамику внутри сегмента. «Коммерсантъ. Арт» решил выяснить, какими источниками пользуются профессионалы в своей ежедневной практике.

Sotheby’s

В 2016 году методику Mei Mosses, описанную выше, вместе с индексом приобрел один из лидеров аукционного бизнеса — дом Sotheby’s. На данный момент мониторинг охватывает период повторных продаж с 1810 года по настоящее время, что составляет примерно 60 тыс. произведений искусства в восьми сегментах рынка. Цель покупки индекса состояла в том, чтобы увеличить эффективность инвестиций в искусство. Единственный отчет, опубликованный на странице, посвященной рыночной аналитике, касается майских торгов современного искусства, импрессионизма и модернизма 2019 года. Он показывает, что высокоточная инвестиционная аналитика либо не пользуется спросом у покупателей, либо является сугубо внутренним инструментом, поскольку стиль отчета адресован обывателю, который любит инфографику и презентации, но не профессионалу. Последнему для получения более точной информации придется писать на указанную электронную почту.

Artprice.com Market Reports

Одно из старейших рейтинговых агентств, французский портал Artprice.com, придуманный масоном-байкером из Лиона Тьерри Эрманном, публикует ежегодные и полугодовые отчеты по двум сегментам: глобальный рынок и современное искусство. Еще в конце восьмидесятых Эрманн понял силу большого архива данных, доступных одновременно большому количеству людей, и начал создавать базу аукционных продаж — дело было в эпоху до появления интернета. В конце 2010-х годов у Artprice.com за плечами уже есть выход на IPO, судебные разбирательства, опыт создания онлайн-площадки для продажи произведений и идеально отработанная система мониторинга рынка. Для оценщика это незаменимый источник информации. Помимо иногда чересчур радужных текстов про рост рынка современного искусства здесь предоставляют цифры, благодаря которым можно самостоятельно делать оценку рыночной стоимости и прогнозировать инвестиции.

Artsy. The Online Art Collector Report

Artsy — проект, одним из инвесторов которого выступила Даша Жукова. О нем арт-мир услышал примерно в то же время, когда открылся первый «Гараж» в парке Горького. Отчет электронной площадки специализируется на аналитике онлайн-рынка, что связано с основной деятельностью одноименного проекта — это прежде всего площадка-агрегатор для выхода в интернет существующих офлайн галерей современного искусства. У отчета есть два очень важных показателя, за которыми стоит следить. Во-первых, это динамика интернет-продаж искусства. Так, ценовым потолком для торговли онлайн в 2019 году является $250 тыс. Совсем недавно этот показатель равнялся $5 тыс. Во-вторых, это психологический портрет покупателя искусства. Аналитика такого рода позволит маркетологам и архитекторам сайтов галерей отстроить эффективную онлайн-стратегию. Главный минус — нет искусствоведческого анализа тенденций.

Art Basel & UBS Report

Самый объемный (400 страниц) отчет по рынку искусства традиционно готовит международная выставка Art Basel совместно со швейцарским фондом управления частным капиталом UBS. Как следует из вступительного раздела, онлайн-аналитику для исследования предоставляет Artsy. Отсутствие анализа тенденций в отчете Artsy с лихвой можно восполнить, вчитавшись в третью главу выставочного отчета, который носит название Artist Representation & Gender Issues.

Источником информации об аукционных продажах на глобальном рынке всегда являются базы аукционных продаж. Правда, с одной оговоркой: эта аналитика практически никогда не покрывает результаты локальных аукционов, которые говорят обычно на непонятных национальных языках, например, на русском. Неслучайно русский арт-рынок практически всегда оказывается в сегменте Other Countries.

И наконец, основное отличие отчета Art Basel заключается в цифрах по закрытому сегменту — дилерским продажам. Если учитывать, что это самая непрозрачная часть глобального арт-рынка, то, соответственно, и приз по объему предоставленной инсайдерской информации достается этому исследованию.

Hiscox Online Art Trade Report

Самый подробный отчет по онлайн-аналитике дает Hiscox Online Art Trade Report, в зону мониторинга которого попадают ежегодные сводки продаж глобальных агрегаторов (например, 1stdibs, thesaleroom.com, Heritage Auctions) и результаты интернет-продаж крупных игроков, таких как Sotheby’s, Christie’s, Phillips. Последний отчет Hiscox просто незаменим для арт-дилеров, принявших решение «оцифровать» свои проекты. Графики и цифры наглядно демонстрируют приток клиентов из соцсетей и основные тенденции в онлайн-сегменте. Отчет «всеяден» и не делает акцент на современном искусстве, интересно будет даже нумизматам.

Deloitte Art & Finance Report 2019

250-страничный отчет Deloitte, созданный совместно с Art Tactic и представленный на ежегодной конференции в Швейцарии, служит одной цели — стимулировать арт-рынок к большей открытости. Событием 2019 года стала пятая антиотмывочная поправка Европейского союза. Вывод продаж на онлайн-площадки, активное вовлечение аукционов в онлайн-торги, а также встречный приток покупателей из поколения миллениалов — все это аргументы в пользу выхода арт-рынка из сумеречной зоны, прикрытой фиговым листком конфиденциальности. Идеологический пафос отчета обещает качественный скачок продаж за счет роста доверия покупателей. И включение в тело исследования результатов Hiscox Online Art Trade Report, о котором мы пишем выше, добавляет убедительности. Если не вчитываться в лирику, а сразу перелистать 60 страниц и посмотреть на цифры, доверие к исследованию растет уже у профессионального читателя, потому что авторы отчета не боятся говорить о «пузырях» и падении спроса в кризисные периоды. Но, как показала дилогия Дональда Томпсона («Как продать за $12 миллионов чучело акулы» и «Супермодель и фанерный ящик»), неофиты склонны верить в постоянный рост стоимости антиквариата и современного искусства, сулящий золотые горы. А постоянное падение цен и необходимость бесконечно вкладывать средства в поддержание стоимости коллекции как раз и оборачивается угасанием интереса и доверия к альтернативным объектам инвестиций (не только к художественным произведениям). В то же время закрытость рынка, напротив, является неотъемлемым психологическим элементом коллекционирования, его спецификой. Интересно все же, куда приведет тенденция открытости рынка и не является ли она искусственно созданной во имя благих целей государственного регулирования.

Подготовила Ульяна Доброва, руководитель отдела оценки произведений искусства НИНЭ им. П. М. Третьякова