Ключ к управлению городом

Современные технологии начинают активно внедряться в сферу городского хозяйства, создавая единое пространство, максимально комфортное для жителей за счет цифровизации основных систем ЖКХ. Эксперты полагают, что технология «умный город» дает возможность гражданам реально влиять на развитие мегаполиса.

«Комфортной городской средой можно назвать такую урбанистическую экосистему, где все элементы (ЖКХ, транспорт, власти, жители города) взаимодействуют друг с другом и работают слаженно. Когда мы говорим об "умном" ЖКХ, речь идет об оперативном реагировании на возникающие коммунальные проблемы (прорыв трубопровода, перебои в энергоснабжении и тому подобное); предиктивной аналитике, когда проводятся своевременные профилактические работы и вопрос решается "в зародыше"; или предоставлении возможности жителям напрямую взаимодействовать с городскими властями и коммунальными службами — например, при помощи приложений и сервисов»,— отмечает Робин Де Кейзер, руководитель департамента бизнес-решений и инноваций Orange Business Services.

Алексей Кулешов, директор блока организационного развития и технологий ОТР, считает, что одна из ключевых проблем ЖКХ на сегодняшний день — это низкая эффективность процессов управления на предприятиях, где одной из «болевых точек» является обеспечение всех участников непротиворечивыми достоверными данными. «Отсутствует общая модель данных: нет единой отраслевой онтологии (описания того, какие бывают объекты данных и связи между ними), не выделены эталонные источники данных по объектам (у кого эталон, а у кого-то копия), не определена модель информационных потоков (кто, кому, какую информацию при каких условиях передает и тому подобное). Это обстоятельство сильно снижает эффективность внутриотраслевого взаимодействия, а также возможность тиражирования успешных региональных отраслевых ИТ-решений. Аналогичным образом складывается ситуация с данными о собственниках, учетом объектов жилой недвижимости и их параметров (площадь, количество комнат и прочие). Поэтому одной из ключевых функций цифровой экосистемы должна стать сквозная интеграция хозяйствующих субъектов по данным на основе созданной общей модели данных.

Другой нерешенный вопрос — корректный, достоверный учет потребленных коммунальных ресурсов. Текущий подход к организации сбора показаний приборов учета, когда собственники сами снимают показания различными доступными способами, не позволяет говорить о качестве и достоверности собираемых данных. Здесь на помощь как раз приходит цифровизация, а вместе с ней концепция на базе IIoT (промышленного интернета вещей), позволяющая автоматизировать сбор первичных данных при помощи "умных" приборов учета и очевидным образом обеспечить достоверность и непротиворечивость сведений. Говоря про эксплуатацию больших количеств сложных технологических установок, нельзя не упомянуть про "цифровых двойников" коммунальной инфраструктуры, с помощью которых можно выявлять в реальном времени аварии и предаварийные ситуации или требующие срочного ремонта объекты инфраструктуры — то есть реализуется концепция предиктивного обслуживания. "Цифровые двойники" также позволяют автоматически управлять мощностью подачи коммунальных ресурсов (гибкая подача) в зависимости от переменных показателей (объема потребления, температуры наружного воздуха) с учетом пользовательских сценариев на основе анализа данных пиков потребления. На базе "умных" приборов учета и "цифровых двойников" инфраструктуры возможно построить такой базовый сервис, как "цифровая диспетчерская ЖКХ" (ситуационный центр) — система объективного автоматического учета и прогнозирования потребления энергоресурсов, контроля качества коммунальных услуг и прогнозирования аварийных ситуаций»,— поясняет эксперт.

По мнению Романа Селиванова, руководителя департамента по работе с государственными и академическими организациями компании Softline, преимущества «умного» ЖКХ очевидны. «Применение цифровых приборов учета и платформ, аккумулирующих информацию о работе городских служб, УК и ресурсоснабжающих организаций, помогает сделать процесс работы ЖКХ и муниципального благоустройства более прозрачным. Граждане получают возможность реально влиять на развитие города, получают удовлетворение от скорости решения вопросов и отсутствия бюрократии. В любой момент они могут оставить обращение о нарушении (открытом люке, оставленном мусоре, исписанных стенах и так далее) и отслеживать реакцию на него со стороны УК или властей в реальном времени»,— отмечает он.

Чего не хватает?

«При этом основная проблема умных систем заключается в инвестициях, а также в том, что прямая и косвенная выгода от развития таких систем не всегда всем очевидна. Кроме того, smart-технологии нуждаются в надежной сетевой инфраструктуре, которая собирает и передает в единый центр огромное количество данных. Разработать и развернуть такую систему сложно, это требует значительных инвестиций. Как только вся прямая и непрямая выгода от внедрения умных систем будет видна, темпы внедрения smart-технологий будут быстро расти и города станут превращаться в умные очень быстро. В любом случае этот процесс в России и мире начался уже несколько лет назад, и сейчас преобразования становятся все более заметными»,— отмечает Робин Де Кейзер.

«Инновационное развитие сферы ЖКХ сдерживается дефицитом бюджетов и низким уровнем исполнительской дисциплины в регионах. Тем не менее, новые технологии постепенно проникают во все сферы нашей жизни, и цифровизация ЖКХ — процесс неизбежный. Как только необходимость внедрения инноваций осознают все три стороны — власти, УК и РСО и сами горожане,— развитие технологий значительно ускорится и российские города приблизятся к европейскому уровню благоустройства»,— соглашается Роман Селиванов.

Перспективы

В Orange Business Services отмечают, что с 2018 года в Петербурге реализуется проект «Умный город». По словам авторов проекта, разрабатываемая в городе технологическая база дает возможность гибко реагировать на нужды населения при постоянно изменяющихся условиях. Программа рассчитана до 2030 года. В рамках этого проекта цифровая среда формируется на базе данных, собираемых со всего города, включая сервисы и инструменты инфраструктуры Санкт-Петербурга. Один из проектов, который реализуется в рамках программы,— управление ресурсоснабжением (теплом, газом, водой и электричеством) в зависимости от погодных условий. Он предусматривает погодное регулирование и мониторинг поставок тепловой энергии и системы отопления города, а также автоматизированную передачу полученных данных в федеральные информационные системы. На данный момент программа «Умный город» насчитывает 82 проекта в сферах ЖКХ, городской среды, экологии, социальной поддержки, транспорта, образования и других.

«По прогнозам экспертов PWC, до 375 млрд рублей к 2025 году составит эффект от внедрения IoT в городской среде. По оценкам PWC, благодаря использованию интеллектуальных счетчиков удастся сэкономить до 120 млрд рублей из бюджетов городов, предприятий и населения»,— отмечают в компании «ICL Системные технологии».

Ксения Потапова