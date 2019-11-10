К 2026 году все котельные Петербурга переведут на газ

Все петербургские котельные должны быть переведены на газ к 2026 году. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в Петербурге в настоящее время 71 котельная из 1,1 тыс. работает неэффективно. Господин Беглов добавил, что до 15 ноября все объекты теплоснабжения города должны получить паспорта готовности к зиме. Около 90% таких объектов из уже получили.

Напомним, в 2018 году администрация Петербурга и Сбербанк в рамках ПМЭФ подписали соглашение о том, что дочерняя структура кредитного учреждения, ООО «Сберэнергодевелопмент» (СЭД, блокирующий пакет акций принадлежит ООО «Сбербанк Капитал») инвестирует в городскую теплоэнергетику 1,5 млрд рублей, переведя 15 котельных на газовое топливо. Однако планы не воплотились в жизнь.