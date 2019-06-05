Петербург не дождался тепла

Год назад на прошлом ПМЭФ администрация Петербурга и Сбербанк подписали соглашение о том, что дочерняя структура кредитного учреждения, ООО «Сберэнергодевелопмент» (СЭД, блокирующий пакет акций принадлежит ООО «Сбербанк Капитал») инвестирует в городскую теплоэнергетику 1,5 млрд рублей, переведя 15 котельных на газовое топливо. Однако планы не воплотились в жизнь. Смольный изменил конфигурацию проекта и теперь город вложит почти 700 млн рублей в перевод на газ крупнейшего объекта в концессии — котельной «Двинская». На реконструкцию остальных объектов город вновь ищет инвестора: кроме Сбербанка, предложением интересуется АО «Региональная энергетическая компания».

СЭД заключил со Сбербанком и правительством Петербурга соглашение о намерениях по переводу 15 котельных, которые работают на угле, мазуте и дизтопливе, на газовое топливо на прошлом ПМЭФ. Компания должна была реконструировать объекты теплоснабжения на условиях концессии. Инвестиции СЭД в проект оценивались в 1,5 млрд рублей. Чтобы их вернуть, компания должна была получить эти котельные в управление до 2033 года. Напомним, котельные, которые Смольный планировал сдать в концессию, расположены в Выборгском, Кировском, Колпинском, Красносельском, Приморском районах и числятся на балансе ГУП «ТЭК СПб». Их реконструкция позволила бы снизить себестоимость полезного отпуска тепла на объектах более чем в два раза, а также уменьшить нагрузку на экологию.

Как рассказал вчера председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук, в проекте городской администрации и банка — «очередная перезагрузка» и СЭД к реализации проекта так и не приступил. Причина в том, что Смольный еще в конце прошлого года изменил конфигурацию проекта, исключив из перечня объектов концессии котельные, расположенные на Двинской улице и в поселке Володарский на Новой улице. Первую котельную было решено включить в адресно-инвестиционную программу Петербурга и реконструировать за счет средств городского бюджета, а вторую — за счет средств ГУП «ТЭК». Но это привело к тому, что инвестор не стал рассматривать реализацию проекта в связи со снижением уровня его доходности. Изначально плата инвестору должна была составить 686 млн рублей с учетом внутренней нормы доходности проекта 12%. Однако теперь инвестиции в проект оцениваются на уровне 700 млн рублей. В Смольном отметили, что новым потенциальным инвестором является АО «Региональная генерирующая компания № 1». Оборот этой компании — 600 млн рублей, работала она до сих пор в тульском регионе.

В пресс-службе Сбербанка сообщили “Ъ”, что подготовка проекта продолжается. «Изменилась его конфигурация, соответственно скорректировались сроки реализации. Но мы понимаем неотложность задач по модернизации городской инфраструктуры и будем продолжать работу в любом предложенном администрацией города формате»,— отметили в банке. Ранее в организации объясняли свой интерес к петербургской теплоэнергетике тем, что, с одной стороны, приоритетной задачей банка является развитие государственно-частного партнерства в РФ, а с другой — банк разработал «коробочные» решения для концессионеров ЖКХ. На Северо-Западе Сбербанк сформировал портфель из восьми проектов в этой сфере на сумму более 15 млрд рублей.

«Без большого лота данный проект не будет интересен большому числу инвесторов. Впрочем, если ГУП «ТЭК» удастся удачно реализовать несколько пилотных проектов, то под этот проект предприятие может привлечь целевой кредит»,— считает генеральный директор агентства «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.

Алексей Кириченко