Неразменная история

В начале октября в Музее Международного нумизматического клуба в Москве открылась выставка «Августейший нумизмат. Великий князь Георгий Михайлович. Судьба и наследие». Она посвящена не только одной из самых значительных в дореволюционной России коллекции монет, но и личности великого князя Георгия Михайловича Романова, внука Николая I.

Идея выставки зародилась еще в 2015 году. С тех пор началась кропотливая исследовательская работа. Специалисты столкнулись с проблемой: прежде никаких значительных публикаций на эту тему не существовало. В советское время любое упоминание Георгия Михайловича и его коллекции было под запретом, его имя и изображение «вымарывались» из публикаций, а авторы таких трудов получали выговор.

Масштабное исследование судьбы великого князя и его коллекции вылилось в уникальный проект «Августейший нумизмат», который включил в себя проведение научной конференции, издание одноименной книги кандидата исторических наук Алексея Николаевича Алексеева, выставку и выпуск каталога к ней.

На экспозиции в центре Москвы, в квартале от Арбата, можно увидеть более 250 экспонатов: монеты, медали, ордена, фотографии, документы из личной переписки и архивов. Здесь представлены предметы из собраний партнеров проекта — Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственного исторического музея, Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Гознака, Саратовского государственного художественного музея им. А. Н. Радищева, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина, из государственных архивов и частных коллекций, включая одно из самых выдающихся в России нумизматических собраний — коллекцию Вагита Алекперова.

Никогда прежде не удавалось продемонстрировать публике на одной выставке такое богатое собрание, связанное с именем Георгия Михайловича, многие из экспонатов показаны широкой аудитории впервые.

История в этом музее подается в непривычном формате: серьезный академический стиль и витрины с экспонатами соседствуют с современными мультимедийными технологиями. 3D-мэппинг-проекции погружают посетителей в события на рубеже XIX–XX веков, очки виртуальной реальности оживляют события прошлого. Аудиопортрет великого князя расскажет о том, как зарождалась коллекция, а по маршруту ее странствования проведет интерактивная карта.

Все витрины оборудованы электронными планшетами, на которых можно рассмотреть каждый экспонат с разных сторон в мельчайших подробностях, а также прочитать его историю, провенанс и другие интересные факты. Выставка адресована широкому кругу посетителей — профессиональным историкам, коллекционерам и всем, кто не безразличен к истории России и культуре.

История юного коллекционера императорских кровей началась так же, как собрание любого другого нумизмата,— с монет, купленных на базаре. В Тифлисе прошло детство юного Гиго — так мальчика называли в семье,— там же собрание монет расширялось за счет подарков августейших родственников и самого императора.

Поездка в Петербург и знакомство с нумизматической жизнью столицы определили дальнейший вектор увлечения монетами — из юношеского хобби оно превратилось в дело всей жизни. Коллекция, которой суждено было стать великой, росла и пополнялась в том числе и благодаря высокому положению Георгию Михайловича. Мощный административный ресурс позволял ему первым получать сведения о новых выпускаемых монетах, найденных кладах и возможностях приобрести лучшие экземпляры.

С 1880 года великий князь покупал уже целые коллекции: нумизматов Давыдова, Савельева, Смирнова, Брыкина, Плахова, Козлова, Чебарова и графа Гуттен-Чапского. Последняя, по признанию князя, стала лучшей из приобретенных им в те годы.

Разбираться с такой многотысячной коллекцией помогал Христиан Гиль — нумизмат немецкого происхождения. Позднее, внимательно изучив лучшие нумизматические коллекции своего времени, которые хранились в Эрмитаже, а также у графов Ивана и Дмитрия Толстых, вооружившись поддержкой Христиана Гиля и Михаила Деммени, Георгий Михайлович задумал одно из самых важных дел своей жизни — издание Корпуса русских монет, огромного каталога, включавшего в себя монеты со времен Петра I. За 1888–1914 годы в этом собрании вышло 11 томов. Последнее задуманное издание, к сожалению, свет так и не увидело. До сих пор «Корпус» — это исчерпывающий справочник и источник ценных знаний для всех нумизматов.

В 1909 году Георгий Михайлович завещал свою коллекцию Русскому музею, в котором был на тот момент управляющим. Во время Первой мировой войны коллекция была сдана в Санкт-Петербургскую Ссудную казну на хранение ценным вкладом в пяти ящиках: в четырех на сумму 300 тыс. руб. и один ящик на сумму 40 тыс. руб. Дальнейшая судьба коллекции сложилась непросто — сначала ящики были эвакуированы в Москву, затем четыре из пяти были отправлены в Ейск, а после оказались в Королевстве Югославии.

В 1919 году по решению ВЧК Георгий Михайлович был расстрелян. Его семья — жена и дочери — еще до смены власти уехали в Британию, и воссоединиться с ними великому князю было не суждено. Значительная часть коллекции все же дошла до семьи Георгия Михайловича и после Второй мировой войны была распродана на аукционах. Музейное сообщество, историки, работники культуры, русские эмигранты приложили все усилия, чтобы вернуть коллекцию в Россию, но сделать это в полной мере так и не удалось.

Создатели этой выставки уверены: через рассказ о Георгии Михайловиче, его судьбе и деле всей жизни поднимаются вопросы сохранения культурного наследия вне зависимости от исторических событий, символами которых и стали эта разобщенная и разрозненная коллекция и выдающийся человек, создавший ее.

Попасть на выставку можно до 30 марта 2020 года, предварительно забронировав время экскурсии на сайте музея. А тем, кто хочет познакомиться с личностью князя, советуем обратить внимание на книгу «Августейший нумизмат» Алексея Алексеева, чтобы помнить имя великого князя и великого коллекционера Георгия Михайловича.

Дмитрий Иванов