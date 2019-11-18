Геометрия и цвет

Бренд Emil Shabaev работает с индивидуальными заказами по пошиву меховых шуб, пальто, жилетов. Помимо этого каждый год специально к осенне-зимнему сезону он выпускает новую коллекцию верхней одежды — на этот раз она посвящена авангардным течениям в искусстве, а также минимализму. В основе каждого из предметов гардероба — лучший мех, купленный на главных мировых аукционах NAFA и Saga Furs.



Основатель бренда Эмиль Шабаев начал делать свои первые эскизы еще в десятилетнем возрасте, его больше всего увлекала именно верхняя одежда, в частности кожаные куртки. От эскизов он быстро перешел к шитью, а в дальнейшем выбрал своей специализацией мех. В нем дизайнера привлекает пластическое богатство и многообразие фактуры. Эти качества он перекладывает в законченную одежду и адаптирует в своих моделях мотивы искусства XX века. Так, в некоторых шубах из последней коллекции бренда можно увидеть влияние Казимира Малевича, его любовь к чистому цвету и лаконичным формам. В других очевидно увлечение наследием неопластицистов — геометрией Пита Мондриана и Тео ван Дусбурга. Есть модели, которые похожи на увеличенные полотна минималиста Роберта Римана: их отличает монохромность, а также деликатное превращение пастозных мазков с картин этого американского художника в прямоугольные детали шуб из меха норки.

Большое внимание в коллекции осень-зима 2019/20 уделено не только художественным мотивам, но и крою. Для бренда Emil Shabaev важно создавать одежду вне времени, даже если модные тенденции отражены в силуэтах. Меховые пальто, которые напоминают о вновь популярном стиле 1970-х, сшиты по переработанным лекалам тренча. Сильная линия плеч отличает модели, вдохновленные образами 1980-х. Целая часть коллекции отведена футуристичным моделям, скроенным на манер 1960-х.

www.emilshabaev.ru

@Emil_shabaev

Дмитрий Иванов